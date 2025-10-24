Персонален НОИ от "24 часа": Правото на пенсия не се погасява по давност

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Подала съм документи за пенсия. Имам 16 г. втора категория с УП, в което е записано, че лицето е осигурявано по НКТП за работа при t = -10 градуса. В моя случай беше t= -18 градуса. Имам 12 г. осигурителен стаж от Англия, за които получавам вече пенсия. Очаквам да ми бъдат признати и 2 г от Кипър. Кой е най-благоприятният вариант за пенсията ми, като имате предвид, че вече съм на 67 г.? Петранка Богданова

Съгласно чл. 68, ал. 1-2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), през 2025 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива от жените при навършване на 62 г. и 04 м. и осигурителен стаж 36 г. и 08 м. Възрастта за жените се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва: до 31.12.2029 г. с по 2 месеца, а от 1.01.2030 г. – с по 3 месеца до достигане на 65 г., а осигурителният стаж с по 2 месеца до достигане на 37 г.

Съгласно чл. 69б, ал.2 от КСО, през 2025 г. жените, които са работили 15 г. при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако имат навършена възраст от 56 г. и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94.

От 1.05.2010 г. за България и другите държави-членки на ЕС (вкл. Англия), е в сила Регламент (ЕО) № 883/2004 за прилагане на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедурата за прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004. Съгласно посочените регламенти, когато за правото на пенсия българският стаж не е достатъчен, същият се сумира с осигурителен стаж, придобит по законодателството на друга държава членка. Посоченото означава, че при необходимост, за правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст българският ви стаж ще бъде сумиран с придобития от вас осигурителен стаж от Кипър и Англия. В случай че по този начин се придобива право на пенсия, нейният размер се определя само за българския осигурителен стаж. Ако и след сумиране на периодите не придобиете право на пенсия по чл. 68, ал. 1-2 от КСО, ще бъде направена преценка по чл. 68, ал. 3 от КСО, съгласно който са необходими 15 г. действителен осигурителен стаж и навършена възраст 67 г. Когато едно лице отговаря на условията за повече от един вид пенсия, се отпуска пенсията, за която първо е придобито право. Съгласно чл. 105 от КСО правото на пенсия не се погасява по давност.