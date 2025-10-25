Персонален НОИ от "24 часа": Ако вече имате отпусната пенсия, тя не може да се преизчисли по друг член

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

През февруари 2019 г. подадох документи за получаване на пенсия по чл. 69б. Имах от втора категория над 15 г. и навършени 61 г. През декември 2022 г. ми бе отпусната пенсия от 341,07лв. Докато чаках това решение, навърших 65 г. и приравнен трудов стаж трета категория - 27 г. В момента имам навършени 67 г. Възможно ли е да ми бъде преизчислена пенсията по чл. 68, ал.3? Отговориха ми, че получаваната от мен пенсия е пожизнена, че когато ми е била опусната, не съм възразил, за да се пенсионирам по друг член тогава. Причината да поискам вашето експертно мнение е, че не повярвах на зам. нач.-отдел "Пенсии" в ТД на НОИ в Пловдив, която сметна, че 70 лв. разлика е нищо, за да търся адвокат или друга инстанция. Заяви ми, че видно от данните на пенсионното ми досие, получавам от ноември 2019 г. английска пенсия. Това е абсолютно невярно, а и не ми даде достъп до досието, нямал съм право. Имам 44 г. трудов стаж/осигурен: 17 г. в чужбина; 27 г. в България. 426 лв. след актуализиране за 15 г. втора категория. Може ли да получа преизчисляване на пенсията ми по чл. 68 ал.3? Валентин Блъсков

Пенсия по чл. 68, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), се отпуска на лица, които нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1-2 от КСО. Предвид посоченото обстоятелство, че вие имате отпусната пенсия по условията на чл. 68, ал. 1-2 от КСО, няма законово основание за преизчисляване на пенсията ви по чл.68, ал. 3 от КСО.