Кметът на "Марица": Ще бъде пусната редовна автобусна линия от Строево и Труд до Пловдив

Среща за обсъждане на транспорта в Труд ще се проведе при областния управител на Пловдив в петък

След проведените дискусии бе взето решение да бъде пусната редовна автобусна линия по маршрута „Строево – Труд – Пловдив" от квотата на община "Марица". Така автобусите ще спират на възлови спирки в Пловдив, които да удовлетворят исканията на жителите.

Това каза кметът на община "Марица" Димитър Иванов на сесията на местния парламент. По думите му в обществената поръчка ще бъдат заложени транспортните средства да отговарят на изискванията на Евро 5 и в пиковите моменти да се осигуряват достатъчно на брой автобуси. Той допълни, че от понеделник се движат по-големи автобуси до Труд и Строево в най-натоварения трафик. Извършва се анализ на пътникопотока, за да се набележат спирки. По данни на експерти на администрацията по трасето от понеделник пътуват между 22 и 29 пътника в пикови часове.

Съветникът Станимир Тончев внесе предложения за решаване на транспортната криза в Труд. Според адвокат Йордан Дамбулев обаче, те не почиват на нормативната уредба в страната.

„Община Марица няма как да определи маршрутите и локациите на спирките по линиите 5 и 8, тъй като те са част от договора на Община Пловдив с превозвача. Превозите на пътници до града са част от областната транспортна схема. Предложенията за промени в маршрутните разписания от нея се обсъждат в комисия, определена от областния управител. Общински съвет Марица не може да променя областната транспортна схема", коментира Дамбулев.

Среща за обсъждане на транспорта в Труд ще се проведе при областния управител проф. Христина Янчева в петък. На нея ще присъстват кметовете на общините Пловдив, "Марица" и "Родопи", както и превозвачът.