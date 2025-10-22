ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Литовската министърка на отбраната подаде оставка ...

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21556684 www.24chasa.bg

Обвиниха софиянец, заплашил да убие баща си и приятелката си

1816
СНИМКА: PIXABAY

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 31-годишен мъж, заканил се с убийство към баща си и приятелката си и нанесъл телесна повреда на мъжа.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 06.10.2025 г. около 14,30 часа в гр.София, обвиняемият М.П. се е заканил с убийство към баща си и към жената, с която живее във фактическо съжителство, като им казал, че ще ги убие. След това обвиняемият удрял с крака и ръце баща си в корема, вследствие на което му причинил лека телесна повреда, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода". М.П. е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража". Състав на съда се е съгласил с искането му и е наложил най-тежката мярка за неотклонение.

СНИМКА: PIXABAY

