Стоян Мавродиев избягал от Гърция в РСМ, когато го обявиха за издирване заради кредита от 150 млн. лв. от ББР

Бившият депутат и шеф на ББР Стоян Мавродиев е избягал от Гърция в Северна Македония точно преди 1 г., когато го издирваха по разследването за кредита на Румен Гайтански-Вълка. Това става ясно от отговор на вътрешния министър Даниел Митов на въпрос от Божидар Божанов по реда на парламентарния контрол.

На 15 август 2024 г. Мавродиев, Румен Гайтански и мениджърът във фирмите му Александър Георгиев бяха обвинени заради кредита от 150 милиона лева от ББР, който не беше върнат. С 30 млн. лв. от парите беше погасен дълг на ТЕЦ "Варна", тогава собственост на Ахмед Доган, към банката на Фуат Гювен. Кредитът от държавната банка е отпуснат с подписа на Мавродиев. Румен Гайтански беше арестуван, но Мавродиев не беше открит. Два месеца по-късно от полицията са питали партньорски служби за информация. Тогава става ясно, че Мавродиев е бил в Гърция. На 16 август, ден след обявяването му за издирване, е минал границата на Гърция със Северна Македония. Оттам следите му се губят.

На 10 декември м.г. беше издадена и европейска заповед за арест, но издирването и до днес е без успех. Румен Гайтански е на свобода от няколко месеца. Продължава и разследването за кредита от 150 милиона лева, обезпечен с фалшиви документи. Мавродиев е обвиняем като извършител, Гайтански като подбудител, а Георгиев като помагач.