Постоянен арест за младежа, който рани с въздушен пистолет петгодишно в Ямбол

Окръжният съд в Ямбол потвърди решението на първа инстанция постоянно в ареста да остане 19-годишният Теодор Стоянов, който преди 10 дни рани с въздушен пистолет петгодишно дете в Ямбол. Това съобщи за БТА Данаил Йорданов, адвокат на обвиняемия.

Най-строгата мярка за неотклонение "задържане под стража" бе определена от Районния съд в Ямбол, но защитата на обвиняемия обжалва решението. "Предстои да се запознаем с мотивите на съда. Очакват се и още експертизи по разследването", коментира лаконично адвокатът Даниел Йорданов.

Към момента 19-годишният Теодор Стоянов е с повдигнато обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди. При стрелба на 13 октомври на детска площадка в ямболския квартал "Зорница" той простреля с въздушен пистолет дете, преминаващо с майка си. На детето е нанесена контузна рана на врата, без опасност за живота.

В съдебната зала при първоначалното гледане на мярката стана известно, че обвиняемият няма завършено средно образование и е осъждан условно – за кражби и притежание на наркотици. "Не беше нарочно, натиснах предпазителя, пистолетът беше зареден с гумени патрони и рикошира", каза тогава Теодор Стоянов пред съда.