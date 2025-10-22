Зафиров даде старт на дейностите по Швейцарско-български механизъм за гражданско участие и прозрачност

Вицепремиерът Атанас Зафиров участва в откриващо събитие за старт на дейностите по Швейцарско-български механизъм за гражданско участие и прозрачност. Механизмът е част от Швейцарско-българска програма за сътрудничество. Вицепремиерът Зафиров, който е председател на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО) заяви, че помощта от 10 млн. швейцарски франка е изключително значим принос и катализатор за вътрешна промяна – за по-ефективно управление, по-отговорни институции и по-активно гражданско участие. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

„Механизмът, който стартира, има именно тази цел – да осигури по-широко участие на гражданите и организациите на гражданското общество в процеса на вземане на решения, да насърчи прозрачността и отчетността на публичните институции, и да укрепи доверието между държавата и обществото", посочи Зафиров.

В рамките на събитието бе дадено началото на дейностите по проектите, реализирани с финансовата подкрепа по механизма. Механизмът е с времеви хоризонт 1 август 2024 г. - 31 юли 2029 г.

Финансиране получават три обществено значими проекта в областта на биологичното разнообразие, гражданското участие и образование и десетки други регионални проекти и проекти за финансова устойчивост.

Механизмът за гражданско участие и прозрачност е част от Швейцарско-българската програма за сътрудничество, която включва общо 11 програми на обща стойност 92,5 млн. швейцарски франка.