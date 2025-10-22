На първо четене: ще плащаме "такса водомер"

Цената на водата за домакинствата вече ще се изчислява по два елемента - употребени кубични метри вода и достъп до услугите, т.нар. "такса водомер". Очаква се таксата бъде отделен компонент, а събраните от нея пари да отиват за подобряване на ВиК мрежата.

Тези промени в Законопроекта за водоснабдяването и канализацията бяха приети от депутатите на първо четене в парламента.

Според мотивите проектът на закон се подготвя въз основа на законопроекта, изготвен през септември 2022 г. от работна група, сформирана със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като се запазват поставените цели във варианта на законопроект от 2020 г., прецизирани в съответствие с изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Изискванията са да се въведе отделяне на регулирането на ВиК услугите в самостоятелен субект; да се въведе нова структура на цените на ВиК услугите, базирана на гарантиране на минималните разходи за ползване на системите и услуги; да се регламентира ролята на „Български ВиК холдинг"; да се прецизират ролите и функциите на заинтересованите страни и да се създадат предпоставки за консолидация при стопанисването, експлоатация на ВиК системите и предоставянето на ВиК услугите.

Със законопроекта трябва да се уточнят механизмите за определяне на тарифите и да се гарантира разходоориентирано ценообразуване за ползването на системите и на услугите, като същевременно се гарантира и финансовата устойчивост на операторите.

Законопроектът предвижда обединяването на обособените територии, а именно – те да съвпаднат с административните области, за повишаване на ефективността чрез икономия от мащаба при управлението на ВиК отрасъла на принципа "една област, една асоциация по ВиК, един ВиК оператор".

Територията на страната се разделя на 28 обособени територии, които съвпадат с административните области съобразно административно-териториалното устройство на страната. За всяка от тези обособени територии управлението се осъществява от асоциация по ВиК, а осигуряването на дейностите и услугите е чрез възлагането им на ВиК оператор. В случаите, в които такова обединение предстои, съответните общини ще бъдат включени в асоциацията по ВиК, общинските активи ще бъдат предоставени за управление на асоциацията и правата на управление ще се упражняват чрез решенията на асоциацията.