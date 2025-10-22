В Добричко предпочитат целевата помощ за отопление в пари

7663 заявления за отпускане на целева помощ за отопление са подадени до момента за отоплителен сезон 2025/2026 г., съобщи Ирена Баирова, директор на регионалната дирекция „Социално подпомагене" в Добрич. Издадени са 6444 заповеди за отпускане и 812 заповеди за отказ. Към настоящия момент 406 заявления-декларации са в обработка и предстои да бъде издадена заповед на директора. Те се обработват до 20 дни след тяхното подаване, а в 7-дневен срок след това се издава заповед за отпускане или отказ на помощта. От 1 юли 2025 г. започна приемът на заявления-декларациите за отпускане на целевата помощ за отопление и ще продължи до 31 октомври 2025 г.

„Най-често срещаните причини за издаване на заповед за отказ от отпускане на целева помощ за отопление са липса на регистрация в дирекция „Бюро по труда" или доходи, които надхвърлят диференцирания доход за отопление, който е различен за различните категории лица", обяснява Баирова.

Най-много са приетите заявления в община град Добрич – 2375, 1470 са в община Тервел, 1113 в община Добричка,1050 в община Ген. Тошево, 636 в община Балчик, 429 в община Каварна ,431 в община Крушари и 160 в община Шабла.

Най-много лица и семейства са пожелали да получат помощта си за отопление с твърдо гориво в пари – 5131. 1531 лица са заявили, че ще се отопляват с ел. енергия.897 искат помощта за твърдо гориво в натура.

В сравнение с предходния отоплителен сезон 2024/2025 г. за същия период са подадени 7404 заявления-декларации. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г. Размерът се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията за битов потребител. За този отоплителен сезон сумата е 606,70 лв.