Зеленски за предложението на Тръмп за замразяване ...

Телефонни измамници звънят от румънски номера, представят се за лекари, полицаи и прокурори

Диана Варникова

1784
Мобилен телефон СНИМКА : Pixabay

Поредица от опити за телефонни измами е регистрирана днес в Пазарджишко, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

Притеснителен факт е, че обажданията са направени от мобилни телефони с румънски номера. Най-вероятно тези телефонни измамници се намират на територията на северната ни съседка или звънят от чужди СИМ-карти.

Говорителят на пазарджишката ОДМВР припомни ,че преди време при съвместни действия на служителите на Главна дирекция " Гранична полиция" и ГД "Национална полиция" бе заловено "муле", което бе извършило сериозна телефонна измама с голяма сума пари от възрастен пазарджиклия. Измамниците се представят за лекари, адвокати, полицаи, прокурори, полицейски шефове. Искат съответна сума за лечение на близък, който е претърпял катастрофа или е блъснал дете и е в ареста. И сумата била необходима за гаранция. Или пък се представят за полицейски служители с имена и длъжности и искат от възрастните хора пари, за да заловят телефонните измамници. Ползва се притеснението на възрастния човек, като му се казва, че тази сума ще му бъде възстановена ,след като бъдат хванати престъпниците.

От полицията Пазарджик предполагат, че отново се използват "мулета", които да вземат и пренесат парите от областта.

Обърнете внимание на своите близки, които са на възраст над 65 г. и живеят сами. Нека ако им звънне някой представящ се за полицай, адвокат, прокурор, следовател или др., да ви звъннат, на свои съседи, близки, познати или да се свържат с полицията. Днес е бил предотвратен опит за телефонна измама на възрастна жена от близко село, която е била "ухажвана" и е била приготвила спестяванията си в размер на 6 000 лв., за да ги даде именно на такива мними " полицаи". Предаването на парите е било осуетено от нейна позната, която веднага звъннала в полицията.

