Вижте 15-годишния, който намушка смъртоносно свой връстник в столичен мол

15-годишното момче, което наръга и уби с нож свой връстник в столичен мол, се изправя пред съда, за да се гледа мярката му за неотклонение. 15-годишното момче, което наръга и уби с нож свой връстник в столичен мол СНИМКА: Георги Палейков

Съдебното заседание бе отлагано два пъти вчера. Първият път бе заради това, че се наложи намесата на специалист логопед, който да подпомогне на непълнолетния в участието му в съдебния процес

След това екип на Спешна помощ закара 15-годишния в „Пирогов", защото му прилошало. Направени са му били изследвания и консултации, не са открити никакви сериозни заболявания и е бил освободен. 15-годишното момче, което наръга и уби с нож свой връстник в столичен мол СНИМКА: Георги Палейков

На 19 октомври момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. То бе транспортирано до болница "Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало.