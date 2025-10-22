ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте 15-годишния, който намушка смъртоносно свой връстник в столичен мол

15-годишното момче, което наръга и уби с нож свой връстник в столичен мол, се изправя пред съда, за да се гледа мярката му за неотклонение.    

Съдебното заседание бе отлагано два пъти вчера. Първият път бе заради това, че се наложи намесата на специалист логопед, който да подпомогне на непълнолетния в участието му в съдебния процес

След това екип на Спешна помощ закара 15-годишния в „Пирогов", защото му прилошало. Направени са му били изследвания и консултации, не са открити никакви сериозни заболявания и е бил освободен.  

На 19 октомври момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. То бе транспортирано до болница "Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало. 

                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

