Елена Йончева и Никола Минчев: Недопустимо е политици да се намесват в хода на съдебни разследвания

Недопустимо е политици да се намесват в хода на съдебни разследвания.

Около тази позиция се обединиха евродепутатите Елена Йончева и Никола Минчев, които се включиха в дебат в Европейския парламент за върховенството на правото в България.

"Върховенството на закона в ЕП се следи изключително внимателно, това е приоритет в нашата работа. Години наред имаше редовни разследвания за корупция по високите етажи и ни критикуваха. В България има много ясен механизъм за проследяване на състоянието на върховенството на закона. Последният доклад от Европейската комисия по темата показа, че има относителен напредък, въпреки политическият хаос. Има повече прозрачност", коментира Йончева.

"А сега си представете ситуация, в която институциите в България не бяха реагирали на сигналите, само защото става дума за кметове от формация, която е опозиция на правителството. Немислимо, нали", попита риторично тя.

Според Минчев обаче, докладът показал, че резултати в борбата с корупцията по високите етажи у нас липсват, а прогрес цялостно нямало.

"За съжаление казусът с Благомир Коцев е симптоматичен за нашата съдебна система. Трябваше да вдигнем темата високо в дневния ред и на Брюксел, и на Европа. Когато темата за България тук се обсъжда, показва, че има нещо, което се случва у нас и трябва да се разбере", допълни евродепутатът от ПП-ДБ.

В допълнение, след дебата, Елена Йончева обърна внимание на някои от позициите на европейските депутати, които не са представители на България. Например – Хуан Фернандо Лопес Агилар, бивш председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в миналия мандат на ЕП, бивш министър на правосъдието на Испания. Той заяви, че ЕП и изобщо политиците, не трябва да се месят в текущи съдебни разследвания. Както Лопес Агилар, така и други евродепутати, посочиха, че ЕП има ясни механизми за проследяване на проблемите с върховенството на закона в държавите членки – годишни доклади за всичките 27 страни.

Дебатът се проведе в почти празна зала.

Европейският парламент може да провежда два типа дискусии, свързани с проблеми като върховенството на закона – по вътрешно правило 169 и по вътрешно правило 136. В първия случай всяка политическа група има възможност да инициира поне веднъж в годината дебат. „Обнови Европа" се възползва от това правило. Но то не предполага обща позиция на ЕП, не води до гласуване, до приемане на резолюция. От началото на годината досега такъв дебат, например, е провеждан за правата на LGBTI общностите в Унгария.