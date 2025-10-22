Превозвач: Спирам маршрутките към близките села до Пловдив

Пуснах им автобуси да им свърша услуга, те ме плюят и обиждат – хайде да ходят пеша, отсече Петко Ангелов

Без транспорт до Пловдив и обратно ще бъдат оставени жителите на селата Труд, Строево, Скутаре, Рогош и Маноле. "От утре сутринта, четвъртък, 23 октомври, няма да има маршрутки до тези населени места", отсече пред "24 часа" превозвачът Петко Ангелов. Това обрича стотици ученици, учители и работещи, които разчитат на този превоз.

Ангелов уточни, че договорът му за обслужване на тези населени места днес е изтекъл. В същото време е подразнен от обвиненията на протестиращите от село Труд, че маршрутките били раздрънкани, шофьорите не се държали добре с пътниците и не късали билетчета.

"Специално за Труд пуснах по–големи автобуси да ги обслужвам. Но негативът се изсипва върху нас. Стачкуващите се разправят с община "Марица" и не мога да си обясня защо намесват превозвача", недоумява Ангелов.

"Не може да те ругаят и ти да ги обслужваш. Пишат, че маршрутките били без накладки и сега ще трябва да давам обяснения. В знак на огорчение спирам маршрутките", категоричен е той.

По думите му в петък била насрочена среща с областния управител Христина Янчева, която трябва да възложи временна мярка за обслужване на линиите. "Докато протестиращите не коригират поведението си, няма да подпиша договора", отсече Ангелов. Той е убеден, че зад протеста на хората от Труд прозира политика.

"Не може да говорят, че не продаваме билети и ние да им угаждаме. Хайде сега да ходят пеш, за да видят какво е", гневен е превозвачът.

Той допълни, че след разговори с кмета на община "Марица" Димитър Иванов е влязъл в положение и пуснал три по–големи автобуса тип "щъркел" до село Труд. "Мои служители всяка сутрин ходеха да броят пътникопотока с представители на общината. И в същото време една функционерка от протестиращите казва: "Те не дават билети, как броят хората?". Хем им върша услуга, хем ме плюят. В 7 часа сутринта преброихме 21 пътници в автобуса. В по–ранните часове двата автобуса бяха чисто празни", разказа Ангелов.