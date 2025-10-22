Нидал Алгафари: Няма да има предсрочни избори

Няма да има предсрочни избори. Случилото се през изминалата седмица е нещо съвсем нормално за политическия живот на тези географски ширини. Иначе би било безинтересно, нямаше да имаме за какво да си говорим. Това каза политическият пиар Нидал Алгафари пред NOVA NEWS.

Според него Бойко Борисов не се е ядосал на SMS-ите на Ивайло Мирчев, а на това, че „голяма част от другите политически формации отидоха на терен да работят, докато от ГЕРБ като че ли подцениха ситуацията".

„В крайна сметка ГЕРБ загубиха един общински съветник, това не е фатално. Но тревожно е, че се оказа натиск върху хората в Пазарджик от всички тези други, които отидоха там", каза още той.

Според него Борисов е искал „да усети пулса на партията си" и затова е изпратил депутатите в своите райони.

„Когато получи обратната връзка, че нещата са добре, че структурите са стабилни, вече знаеше, че има стабилна партия и можеше да отиде на всякакъв кръг преговори", посочи още той.

Алгафари каза още, че „ГЕРБ е Бойко Борисов и Бойко Борисов е ГЕРБ, ако го няма Борисов, на партията ще е трудно да просъществува, така че яко някой смята, че някой може да отнеме от него – това не са реални неща".

Той допълни, че по принцип през годините при партиите е имало текучество на кадри.

Експертът каза още, че срещата между „ДПС-Ново начало" и ГЕРБ е била между двете политически сили и не е било нужно да присъстват и ИТН и БСП.

Според него от БСП трябва да преглътнат евентуална смяна на Наталия Киселова. Според него Бойко Борисов също е направил отстъпка с това, че се е отказал да бъде премиер.

Бюджет 2026

Алгафари смята, че е необходимо "стягане" в бюджета, което означава, че не трябва да има увеличения на парите, които получават хората. Според него, за да има повече приходи, трябва да се вдигнат данъците, а ако българите искат това - ще получат и увеличенията на парите, които взимат.