Фахри, който застреля майка си, леля си и сестра си, ги рязал с нож, докато агонизирали (Обзор)

С риск за живота си двама полицаи от Руен влезли в подпалената къща

Прокуратурата ще изследва дали младият мъж е вменяем, преди време нападнал сестричката си и ѝ счупил колелото

Не само с ловна пушка със сачми за глигани, но и с нож нападнал близките си 25-годишният Фахри Мустафа от руенското село Люляково. Трагедията стана призори във вторник. За 2-3 минути той произвел 7 изстрела, убивайки майка си, леля си и 13-годишната си сестра. С приклада на пушката ударил 7-годишното си братче, след което го намушкал с нож.

Със същото хладно оръжие нанесъл множество рани по телата на двете жени и момичето. Най-вероятно през това време те агонизирали от забитите в телата им сачми. Подробности за масовото убийство разкриха в сряда окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и директорът на ОД МВР старши комисар Владимир Маринов.

Те съобщиха, че жените и децата били будни,

когато убиецът влязъл в дома им. Той се промъкнал, счупвайки един от прозорците.

“В 4,15 часа е получен сигнал на тел. 112, че дете на 7 г. отива при съседите с рана в задните части и заявява, че брат му, на 25 г., е влязъл в къщата и е започнал да стреля по майка му, леля му и 13-годишата му сестричка”, каза старши комисар Маринов. Веднага била задействана дежурната част на Областната дирекция и на РПУ-Руен. Заради това, че въоръженият нападател е можело още да е в къщата, е активиран и екипът за специални тактически действия.

“Началникът на районното управление в Руен Нури Нуриев и на Криминалната полиция Хюсеин Хюсеин бяха първите пристигнали след патрула. Докладваха ми, че

в къщата не се забелязват признаци на живот,

но започва да излиза дим. С риск за живота си двамата сложиха бронежилетки и счупвайки стъклото на заключената входна врата, влизат в къщата, за да проверят дали има признаци на живот”, разказа полицейският шеф. След потушаването на пожара, предизвикан от убиеца, в къщата са открити трите тупа. Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и директорът на ОД МВР ст. комисар Вадимир Маринов / в ляво/. Снимка: Тони Щилиянова

Веднага са предприети мерки за безопасността на хората от селото, а задържането на стрелеца става чрез оперативна комбинация. При нея Фахри е локализиран и задържан в покрайнините на Люляково. Комисар Маринов разкри, че важна роля в задържането изиграл шефът на криминалистите Хюсеин Хюсеин, който провел разговор с извършителя и го убедил да се предаде. Преди ден стана ясно, че двамата се познавали от деца.

На Фахри е повдигнато обвинение за умишлено убийство, предстои да му бъде поискана най-тежката мярка за неотклонение. “Обвинението е свързано с множество квалифициращи признаци, които го правят по-тежко. То е убийство на майка, на повече от едно лице, убийство, извършено предумишлено, с начин и средства, опасни за мнозина. Убийство, реализирано по особено мъчителен начин и с особена жестокост, осъществено в условията на домашно насилие”, коментира прокурор Чинев.

“Тежки междуличностни отношения е имало в това семейство”, допълни ст. комисар Маринов. На разпитите

стрелецът говорел бавно, заеквал,

но не признавал - казвал, че няма нищо общо. Предстои да бъде назначена съдебнопсихиатрична експертиза, която да установи бил ли е вменяем по време на жестокото тройно убийство. През август т. г. съдът в Айтос издал ограничителна заповед за Фахри и баща му заради домашно насилие. Един от сигналите бил, че младият мъж нападнал сестричката си и е счупил колелото ѝ. 25-годишният мъж е с чисто съдебно досие, няма данни да е лекуван в психиатрично заведение, за разлика от баща му, който бил шизофреник.

“Мотивът за тройното убийство най-вероятно е невъзможността да приеме дистанцирането му от жилището по силата на съдебния акт”, коментира прокурор Чинев.