Без "мачките" ИТН и БСП Борисов и Пеевски се разбраха: ДПС пази кабинета до пълен мандат (Обзор)

Отново гарантирах стабилността на държавата, поех цялата отговорност и лидирах процеса, а сега да правят бюджета, обяви лидерът на ГЕРБ

Опозицията обаче видя в новото начало за властта неговата политическа пенсия

“ДПС - Ново начало” става част от парламентарното мнозинство, без да влиза в изпълнителната власт. Хората на Делян Пеевски ще участват в писането на бюджета за догодина. Председателството на парламента да е на ротация.

“Преформатирана” така, властта продължава седмица след труса, в който я люшна гневът на Бойко Борисов. Миналия вторник той обяви, че повече не вижда защо да крепи управлението.

Изненадващо ръководствата на парламентарните групи на ГЕРБ и ДПС, което включва и самите им лидери Бойко Борисов и Делян Пеевски, са се срещнали в сряда сутринта преди началото на заседанието. По-късно Борисов разказа пред медиите, че сам е потърсил Пеевски, понеже наближава приемането на бюджета, но няма мнозинство, което да го гласува. Медии не бяха поканени, а за провелата се среща беше съобщено с два еднакви фейсбук поста на двете партии.

След като няколко дни

гледах всички как се гърчат,

другите какви глупости говорят, както винаги поканих Делян с неговите хора от партията и попитах при какви условия това правителство може да съществува, защото със сто души няма да съществува. Със 100 души от БСП и ИТН не можем да приемем бюджет, разказа Борисов пред медиите.

В замяна ДПС не поискали нищо, дори шефове на парламентарни комисии, както вече стана ясно предния ден. “Новото начало” е единствената парламентарна група без хора на ръководни длъжности - отказаха се заради т.нар. санитарен кордон, който ПП-ДБ искаха да правят около тях миналата година. БСП и ИТН се бяха подписали за кордон. Затова и когато в петък обяви, че ще покани Пеевски във властта, защото иначе математически няма откъде да дойде мнозинство, Борисов уточни, че партньорите трябва да си кажат. Но сега подчерта, че ето - не е вкарал ДПС в управлението, както му вменявали. След една седмица блокаж в сряда парламентът най-сетне заработи, макар че сутринта се регистрираха едва 167 депутати. Снимка: Йордан Симeонов

Наложи се отново да лидирам процеса, понеже всички други,

както казваме в Банкя, като неловена мачка се гуши - не бяга, а се гуши. Трябваше аз отново да застана с Делян

и да се разберем за мнозинство. Без нищо да се разберем по този начин. Доволни ли са всички? Вкарах ли ги през задния или парадния вход? Лидира ли Борисов процеса? Гарантирах ли отново стабилност на тази държава? Всичко върху мен. Поех цялата отговорност, поразпали се Бойко Борисов пред репортери след срещата.

Пеевски не се появи пред медиите в сряда. Но ясно се разбра, че в бюджета ще се разпишат и приоритетите на ДПС-НН. Време е “четирите партии да се разберат за бюджета”, посочи Борисов.

От ГЕРБ потвърдиха и че настояват председателският пост в парламента вече да се ротира между трите съуправляващи формации - да се редуват за по 1 година. БСП обаче продължава да мълчи за смяната на Наталия Киселова.



Друго преформатиране на властта не се очертава - нито на министри, нито на премиера Желязков, за когото Пеевски изрично обяви, че подкрепя като премиер.

Не бе обявено и каква е позицията на ДПС-НН за ротацията, иначе те нееднократно са атакували Киселова и са говорили за оставката ѝ.

През ноември става една година от клетвата на избраните в 51-ото народно събрание. Те успяха да си излъчат председател в лицето на юристката в началото на декември.

Още по-упорито от началото на труса преди седмица мълчи ИТН. Лидерът Слави Трифонов не е коментирал във фейсбук, както обикновено прави, депутатите не дават интервюта и никой не се явява пред медиите в парламента. Само казват, че и те като ГЕРБ искат ротация.

От БСП пък реагираха миналата седмица след избухването на Борисов. Обясниха, че не знаят защо им е гневен, но дадоха да се разбере, че биха приели дори смяна на министри. Сега обаче отказват коментар за Киселова и официалното приобщаване на ДПС към парламентарното мнозинство.

В онази си реч лидерът на ГЕРБ обяви, че министерства били дадени на концесии и различни кръгове и кръгчета, а в сряда поясни какво е имал предвид - всъщност критикувал, че всяко министерство се контролира само от една партия.

Колегите по тази тема в домсъвета (б.а. - коалиционния съвет) ще разговарят, за да имаме поглед във всички министерства: те в тези, които се ръководят от хора на ГЕРБ, и ние в техните. По места структурите много се вълнуват от това какви промени се правят в социалното министерство, в образованието, посочи Борисов. Даде и личен пример - не знае какво става в икономиката и здравеопазването, ръководени от министри на ИТН.

Опозицията обаче прочете финала на едноседмичната драма във властта като знак, че Борисов е пред политическа пенсия. Ивайло Мирчев от ДБ дори се похвали, че го е предрекъл и обяви, че “лъвът обеща бягство от златната клетка, а се върна като мачка в Банкя”.

След като в сряда парламентът най-сетне заработи, сега се очаква до края на месеца да бъде внесен първи бюджет на страната в евро.