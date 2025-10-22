Оставиха в ареста 15-годишното момче, обвинено за убийството на свой връстник в мол в София

Софийски градски съд остави в ареста 15-годишното момче, което е обвинено, че е наръгало и убило свой връстник в столичен мол на 19 октомври. Съдът е преценил, че няма опасност момчето да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. Той е имал криминални регистрации. Последната е за грабеж през тази година.

Според съда мярката "надзор на Детска педагогическа стая" не е дала необходимия резултат. Здравословният проблем на момчето е по рождение, но не пречи младежът да бъде задържан под стража, съобщи БНТ.

Момчето ще изтърпява мярката в следствения арест на бул. "Д-р Г. М. Димитров" в София. Съдът отчете липса на родителска подкрепа.

"Съдът доста обосновано се изказа в определението си. Обсъдихме с бащата и най-вероятно няма да обжалваме", каза пред медиите след заседанието, защитникът на 15-годишното момче адвокат Николай Манчев, цитиран от БТА. Той допълни, че подзащитният му има вроден сърдечен проблем.

Съдебното заседание бе отлагано два пъти вчера. Първият път бе заради това, че се наложи намесата на специалист логопед, който да подпомогне на непълнолетния в участието му в съдебния процес

След това екип на Спешна помощ закара 15-годишния в „Пирогов", защото му прилошало. Направени са му били изследвания и консултации, не са открити никакви сериозни заболявания и е бил освободен.

На 19 октомври момче на около 15 години беше намушкано в столичен търговски център. То бе транспортирано до болница "Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало.