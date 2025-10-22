Загубите над 60%, но в цената на водата вкарват и такса за водомера (Обзор)

Разделят страната на 28 областни ВиК

Средните загуби на вода минават 60%, като за някои ВиК оператори достигат и 80%, но в цената на водата ще бъде включена и такса за водомера.

Това решиха депутатите, които в сряда след дълъг дебат приеха на първо четене промени в Закона за водоснабдяването и канализацията.

Новият модел на ценообразуване включва не само потребеното количество, но и плащане за достъп до услугата. В момента цената на водата се определя единствено на база потреблението в кубически метри.

Освен това страната ще бъде разделена на 28 обособени територии съобразно областите, като за всяка територия ще има ВиК асоциация и оператор.

Мотив за промяната е, че мнозинството дружества в общинска собственост са в лошо финансово състояние, което води до риск от загуба на европейски средства, ако не се предприемат реформи.

“Българският ВиК холдинг” остава централен инструмент за управление и координация на държавните ВиК дружества. Ще подпомага инвестиции, особено в слаборазвити региони.

“Законопроектът не е насочен към повишаване на качеството на услугите по отношение на водоснабдяването. Взема власт от кметовете, дава я на високо държавно ниво и прави така, че предоставянето на услугите да не е с по-високо качество”, коментира новите текстове Йордан Иванов от ПП-ДБ.

Младен Шишков от ГЕРБ припомни, че законопроектът е обявяван шест пъти за обществено обсъждане за последните пет години. И призна, че има слабости и забележки, но трябва да му се даде ход.

В защита на законопроекта излезе и регионалният министър Иван Иванов. По думите му от 265 общини има 15 със собствени ВиК дружества, от тях две са в добро финансово състояние.

“Всички други са на прага на колапс, някои от тях подават заявление за влизане във ВиК холдинга. Неприемането на този закон означава загуба на европейска помощ за тези региони, каза Иванов и добави, че законът дава възможност за добро управление”, обясни той.

“Около 90% от текстовете в законопроекта са действащи норми, но са пръснати в няколко закона, каза Ремзи Осман от “Алианс за права и свободи”. Според него няма лошо в това действащите норми да са събрани в един закон. “Има нови текстове, с които не съм съгласен, но между първо и второ четене може да направим нашите предложения”, заяви той.

Комисията за енергийно и водно регулиране обаче изрази своето притеснение, че в проекта на закон не е изяснено как точно ще се въведе новият механизъм.

“Не е ясно какви разходи се очаква да бъдат възстановявани чрез цените за достъп и което е по-важно, съществуват рискове при прилагането на новите цени за достъп да се достигне до влошаване събираемостта на вземанията за ВиК оператори, в чиито обособени територии има значителен брой трайно необитаеми имоти, чиито собственици живеят извън границите на обособената територия”, гласи становището на комисията. Затова настояват да бъдат предвидени конкретни разпоредби, които да регламентират основни правила за образуването на тези цени.

Депутатите решиха срокът за продложения между двете четения да бъде максималният от 28 дни.