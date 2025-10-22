ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш грузински премиер призна, че е получавал неза...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21558194 www.24chasa.bg

Загубите над 60%, но в цената на водата вкарват и такса за водомера (Обзор)

9720
В цената на водата вкарват и такса за водомера. СНИМКА: Pixabay

Разделят страната на 28 областни ВиК

Средните загуби на вода минават 60%, като за някои ВиК оператори достигат и 80%, но в цената на водата ще бъде включена и такса за водомера.

Това решиха депутатите, които в сряда след дълъг дебат приеха на първо четене промени в Закона за водоснабдяването и канализацията.

Новият модел на ценообразуване включва не само потребеното количество, но и плащане за достъп до услугата. В момента цената на водата се определя единствено на база потреблението в кубически метри.

Освен това страната ще бъде разделена на 28 обособени територии съобразно областите, като за всяка територия ще има ВиК асоциация и оператор.

Мотив за промяната е, че мнозинството дружества в общинска собственост са в лошо финансово състояние, което води до риск от загуба на европейски средства, ако не се предприемат реформи.

“Българският ВиК холдинг” остава централен инструмент за управление и координация на държавните ВиК дружества. Ще подпомага инвестиции, особено в слаборазвити региони.

“Законопроектът не е насочен към повишаване на качеството на услугите по отношение на водоснабдяването. Взема власт от кметовете, дава я на високо държавно ниво и прави така, че предоставянето на услугите да не е с по-високо качество”, коментира новите текстове Йордан Иванов от ПП-ДБ.

Младен Шишков от ГЕРБ припомни, че законопроектът е обявяван шест пъти за обществено обсъждане за последните пет години. И призна, че има слабости и забележки, но трябва да му се даде ход.

В защита на законопроекта излезе и регионалният министър Иван Иванов. По думите му от 265 общини има 15 със собствени ВиК дружества, от тях две са в добро финансово състояние.

“Всички други са на прага на колапс, някои от тях подават заявление за влизане във ВиК холдинга. Неприемането на този закон означава загуба на европейска помощ за тези региони, каза Иванов и добави, че законът дава възможност за добро управление”, обясни той.

“Около 90% от текстовете в законопроекта са действащи норми, но са пръснати в няколко закона, каза Ремзи Осман от “Алианс за права и свободи”. Според него няма лошо в това действащите норми да са събрани в един закон. “Има нови текстове, с които не съм съгласен, но между първо и второ четене може да направим нашите предложения”, заяви той.

Комисията за енергийно и водно регулиране обаче изрази своето притеснение, че в проекта на закон не е изяснено как точно ще се въведе новият механизъм.

“Не е ясно какви разходи се очаква да бъдат възстановявани чрез цените за достъп и което е по-важно, съществуват рискове при прилагането на новите цени за достъп да се достигне до влошаване събираемостта на вземанията за ВиК оператори, в чиито обособени територии има значителен брой трайно необитаеми имоти, чиито собственици живеят извън границите на обособената територия”, гласи становището на комисията. Затова настояват да бъдат предвидени конкретни разпоредби, които да регламентират основни правила за образуването на тези цени.

Депутатите решиха срокът за продложения между двете четения да бъде максималният от 28 дни.

В цената на водата вкарват и такса за водомера. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса