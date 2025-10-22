Назарян сменя Киселова по Никулден? БСП казва след пленум в неделя (Графика)

На 6 декември доцентката, издигната от червените и избрана от 11-ия път, ще направи точно година на поста

Точно една година на поста - толкова може би ще изкара Наталия Киселова като председател на 51-ото народно събрание, преди да бъде сменена от Рая Назарян от ГЕРБ. Очаква се това да се случи по Никулден.

Рокадата бе поискана миналата седмица, след като Бойко Борисов настоя за преформатиране на управлението и смяна на Киселова. В крайна сметка след заседание на Съвета за съвместно управление във вторник стана ясно, че други промени няма да има, но доцентката по право наистина ще си ходи. Но ГЕРБ и ИТН смекчиха тона на Борисов и го поискаха под формата на "ротация".официално поискаха ротацията.

БСП продължава да мълчи по темата, но очакванията са да приеме. В средите на социалистите обаче се обсъжда Киселова да не си ходи веднага, а да остане на поста до 6 декември, когато се навършва една година от избора . Официалното решение ще бъде взето от червения пленум в неделя.

"За нас ротацията е задължителна и се надявам колегите да се съобразят и трите партии да се ротираме на 1 година. Ще предложим Рая Назарян за председател", напомни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в сряда.

РАЯ НАЗАРЯН

От "Позитано" 20 обаче разкриха, че конкретни разговори с партньорите си по темата не са имали. Миналата седмица лидерът Атанас Зафиров даде да се разбере, че биха приели смяната на Киселова, но уточни, че не е чул конкретни забележки за работата .

В парламента има много гласове за сваляне на доцентката. "Възраждане" и МЕЧ вече са правили подписки за отстраняването и в сряда препотвърдиха искането си. Те и "Величие" обаче са против ротацията, понеже според тях това ще върне парламента обратно в началото, когато почти месец партиите циклиха и не можеха да си изберат председател. Киселова бе избрана от 11-ия опит и едва след това НС заработи истински.

При ротация се очаква Рая Назарян да е председател също 1 г., а след това в първия стол на НС да седне човек на ИТН. В началото на мандата те започнаха с Николета Кузманова, която сега е зам.-шеф, но после я смениха със Силви Кирилов като доайен. Той обаче вече е министър.

Идеята за ротация на парламентарния шеф не е нова - такава имаше и в 49-ото НС, когато ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС подкрепяха кабинета на сглобката "Денков - Габриел". А след провала на договорената ротация за премиер от ПП-ДБ с помощта на опозицията свалиха от поста Росен Желязков. (Кои са другите парламентарни шефове, които бяха свалени предсрочно - виж в инфографиката.)