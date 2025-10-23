500 лв. глоба за вадене на нож, но само в Бургас. В Германия под 18 г. забранено да купиш острие

МВР няма точна стaтистика за престъпленията, извършени с нож

В Англия над 53 хил. наръгани само за година, жертвите - 262. Цяла Европа мисли как да събере хладните оръжия на младите

В МВР няма статистика за престъпленията, извършени с нож - като убийства, заплахи, грабежи и други.

Това стана ясно тази седмица, след като 15-годишно момче уби с нож свой връстник в столичен мол, а осмокласник рани с острие друго дете в двора на столично училище.

Оказва се и че

никой не може

да ги спре да се

движат по

улиците с

ножове,

а проверка при влизане в мол и училище например няма кой да им направи. От столичната дирекция на полицията заговориха за въвеждане на рамки в моловете, през които да минават съмнителни посетители, но подобна мярка трудно може да се облече в правни аргументи и да се разпише в закон или наредба.

Ученици масово споделят, че имат хладни оръжия в себе си заради самоотбрана.

Освен това

носят спрейове,

боксове

и други, които не са забранени и свободно се продават, включително и в моловете.

Само в Бургас глобяват за носене на хладно оръжие на обществено място, но санкциите падат в съда, показа проверка на “24 часа”.

Още преди 20 години в местната наредба за опазването на обществения ред е предвидена санкция от 500 лв. за нож или бокс например.

Последният случай е отпреди година, когато мъж от Бургас е спрян за полицейска проверка, при която се установило, че носи в себе си мачете с 25-сантиметрово острие.

Полицаите иззели хладното оръжие и предали преписката на зам.-кмета. Той издал акт за 500 лв. на нарушителя, но след обжалване в съда санкцията е отменена, а мачетето е върнато на собственика.

“Тази регулация е премахната в закона. Няма забрана както за производството и търговията на хладни оръжия, така и за тяхното притежание от гражданите. В случая дори няма разрешителен, регистрационен или уведомителен режим за тяхното държане”, мотивира се Административният съд в Бургас през юни т.г., когато

отменя глобата

на мъжа с

мачетето

Подобни санкции преди време е имало в Закона за оръжията, боеприпасите и взривните вещества, но са отпаднали още през 1998 г.

Така днес в България няма ограничения за притежанието на ножове, боксове, ятагани и други предмети с остриета, с които може да се рани или убие човек.

Ограничения има единствено на летището, при посещения на охранявани държавни институции, при публични събития като концерти и спортни мачове, както и в частни, където изрично е посочено, че не се допускат хора с хладни оръжия. Тогава охраната на събитието прави проверка на входа и човекът сам решава дали да остави ножа, или изобщо да не влезе.

Наръгванията с ножове между младежи са сериозен проблем за западните държави от години, като Англия е особено засегната от тях. Само през последните 12 месеца в нея е имало над 53 хил. престъпления с остри предмети, като 262 от тях са убийства.

“Кървавата

баня”, както я

наричат медии

на Острова, започва

около 2017 г., като и до днес няма еднозначен отговор какво я причинява въпреки редицата направени анализи и предприети мерки.

Сред тях е въвеждането на забрана да се продават ножове на лица под 18-годишна възраст. Заради нея те вече стоят в заключени витрини в магазините, които се отварят от служител, след като купувачът представи документ за пълнолетност.

В районите с най-голяма престъпност са поставени и метални контейнери за доброволно изхвърляне на ножове.

Използват се също дронове и цивилни полицаи за предотвратяване на конфликти.

Въпреки това наръгванията сред младежи продължават да са ежедневие и властите започват да се концентрират върху причините. Поръчано от кмета на Лондон проучване показа, че все повече деца на възраст между 10 и 14 г. в британската столица са заподозрени в извършване на насилствени престъпления, като причините за това са много, включително липса на комуникационни умения за справяне с конфликти. Затова е стартирал специален образователен проект за 3 млн. паунда, чрез който

учениците

се обучават

как да използват

думи, а не бой

За лектори се привличат дори бивши престъпници, които разказват от личен опит колко сериозни могат да са последиците от носенето на нож. Обсъжда се и вредното въздействие на социалните мрежи, бандитската култура, липсата на финансови възможности, които също могат да подтикнат младите към насилие, което да им осигури по-висок статус сред съучениците си или пък за да придобият материални блага.

Френските власти също предприеха редица мерки, след като се сблъскаха с ендемично насилие на младежи. През април 15-годишното момче нападна 4-ма съученици с нож по време на обедната почивка в частното средно училище в град Нант, единият от тях почина. През юни негов връстник в друг град наръга смъртоносно възпитателка по време на сутрешна проверка на ученически чанти. А проверката като мярка бе въведена именно след убийството в Нант.

Германия пък забрани носене на ножове на натоварени обществени места като гари например. Въведе

глоба от

10 000 евро за

нарушителите ѝ,

но някои експерти смятат, че това не е ефективно. “Зоните, забранени за оръжия, не са устойчив подход за предотвратяване на престъпността. Те разчитат твърде много на контрол и претърсване на минувачите вместо на изкореняване на причините”, коментира пред “Евронюз” криминологът от Университета в Цюрих Дирк Байер.

В Гърция може

да се носи само

острие до 12 см,

напълно забранено е в училища, на стадиони и обществени събирания. Притежаването не е незаконно, но всичко зависи от вида, предназначението и къде сте с него. Човек с нож може да бъде задържан и изправен пред съд, който да реши дали притежанието е законно. Наказанието варира от глоба до лишаване от свобода. Със затвор до 3 г. се наказва използването на острие за заплаха към някого, а при нанасяне на телесна повреда присъдата е до 15 г.

В Италия законът

забранява

носенето на

какъвто и да е

нож извън дома Изключение се прави, ако е по работа, спорт, къмпинг и др., но то трябва да бъде доказано в конкретната ситуация. Мотиви като “за самоотбрана”, “за всеки случай” или “защото го колекционирам” не се приемат. Забраната важи за всички ножове независимо от големината на острието.

Училища, които искат, ще получат металдетектори, но няма да слагат във всички

Няма да се слагат металдетектори във всички училища, след като ученик прободе с нож 12-годишен в столичното 94-о СУ в квартал “Христо Ботев”, а два дни по-рано в софийски мол друг 15-годишен намушка смъртоносно свой връстник. Това обяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

Разбрах, че немалък брой ученици от тези общности ходят ежедневно с ножове и учителите всеки ден ги изземват. Явно е въпрос на култура, в случая локална може би, и има нужда от такава помощ, коментира той от Русе.

Министерството обаче ще подпомогне тези училища, които желаят да поставят рамки, стана ясно от изявлението на Вълчев.

Разбира се, този въпрос няма да се реши само с металдетектори, с технически мерки. Основната задача на образователната система е възпитателната. Тя обаче има много дългосрочни ефекти.

Не може да обещаем,

че от утре ще има

по-малко агресия

Агресия има във всяко общество, но ако усилим възпитателната функция, може да имаме по-малко агресивни младежи и по-малко подобни случаи, добави той.

Това, което образователната система прави в най-голяма степен, е да формира отношения и нагласи у децата, припомни министърът. Факт е, че че през последните десетилетия имаме отслабена възпитателна функция на системата, отчете той.

Затова и с промените в учебните програми, затова и с насоките, които даваме, опитваме в по-голяма степен да кажем на учителите, че е важно да възпитават, обясни Красимир Вълчев. Но учителят е с трудна задача и в неравна конкуренция с мощни информационни среди. “Аз бях изненадан да видя една видеоигра, в която целта е да убиеш повече хора по по-жесток начин”, коментира още той.

Разказа, че миналата година утвърдил програма за обучение на всички педагогически специалисти, които работят с ученици от 3-и до 12-и клас, да говорят по темата срещу употреба на наркотици. Образователната система не може да противодейства на разпространението на наркотици. Може да създаде нагласи у децата да не употребяват наркотици и други упойващи вещества. Затова всеки учител трябва да бъде подготвен.

Оказва се, че ние не можем

да говорим с децата

като родители било заради поколенчески различия, било защото сме неподготвени да говорим по тази трудна и деликатна тема с децата. Затова стартирахме обучение, поясни министърът.

Проблем бил и хазартът. А напоследък все повече и социалните мрежи като зависимост. Преди дни Вълчев поиска обществена дискусия за забрана на социалните мрежи за деца под 15 г. и цитира изследване, според което вредното им въздействие върху детския мозък е 5 пъти по-голямо, отколкото при алкохолизъм.

Образователната система не може да се справи с тази трудна задача с кампании. Тя се справя с многодневните, многочасовите усилия на учителите, обобщи министърът.

