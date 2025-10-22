Радев не дава службите: след ДАНС сложи вето и на законите за разузнаването и ДАТО (Обзор)

В същия ден обаче вътрешната комисия прие повторно промените за контраразузнаването

Президентът Румен Радев не иска да се разделя с правото си да назначава шефовете на службите за сигурност. 12 дни след като депутатите му отнеха правото да назначава председателите на агенцията за разузнаването и на ДАТО, към която е подслушването, държавният глава наложи вето на приетите законови промени. Миналата седмица пък си поиска обратно и ДАНС, като не пусна и този закон.

По досегашния ред Министерският съвет предлага име на президента за съответната служба, а той решава да подпише ли указа за назначаването, или не. След като Радев отказа да подпише указ настоящият зам.-шеф на ДАНС Деньо Денев да стане титуляр, мнозинството внесе промени в закона. С тях парламентът вече ще излъчва шефовете на спецслужбите по предложение на правителството, с което елиминира президента от процедурата. Оставиха му единствено назначаването на шефа на НСО, въпреки че междувременно отнеха и правото на администрацията на държавния глава да използва колите на тази служба.

В сряда следобед в рамките на 13 минути от президентството изпратиха до медиите мотивите на държавния глава, с които той върна за ново гласуване от парламента на промените в двата закона - за Държавна агенция “Разузнаване” и за специалните разузнавателни средства. Аргументът му е, че така се нарушава гаранцията за обективност, независимост и липса на политическо влияние.

А процесът по назначаването на шефовете на служби щял да стане зависим от “моментни политически мнозинства”. “Целта не е да има безкритично единомислие между държавните органи за всяка номинация, а изборът на председател да може да бъде поставен на преценката на още един независим орган”, заявява президентът.

Относно агенцията за подслушване пък напомня на депутатите, че това са трети промени в процедурата за последните 12 г. Освен това не били предложени гаранции, че новата ще бъде по-благоприятна. Ако се превърнело в обект на “политически компромис”, назначаването на шеф на ДАТО поставяло под съмнение какъв е контролът на НС върху агенцията.

По-късно същия ден вътрешната комисия в НС обаче отхвърли ветото върху Закона за ДАНС, което най-вероятно ще се повтори и в пленарна зала. Когато върна закона, Радев припомни на депутатите защо преди 12 г. върнаха на президента правото да назначава шефа на ДАНС. В деня на обнародване на тогавашните поправки в закона, на 14 юни 2013 г., Народното събрание избра Делян Пеевски за председател и това предизвика протести. Няколко дни по-късно Народното събрание отмени това свое решение, а в началото на 2015 г. възстанови правомощието на президента да назначава или освобождава председателя на агенцията по предложение на правителството.

