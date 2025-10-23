6 години затвор за свирепо убийство при спор за деца, бащата Стойчо бил и жертва

Опитал да вземе дъщерите си от новия мъж на жена си, който събрал роднините и нападнал съперника си

Шест прободни рани с нож нанася Стойчо Асенов от пловдивското село Болярци на новия свекър на майката на децата му Георги. И това е класическо убийство.

В същото време извършителят сам е бил жертва на нападение от новото семейство на бившата си жена, удари понесли и неговите най-близки роднини и това го накарало да посегне към острието. Бил много загрижен за дъщерите си, искал да получи правата над тях, а майка им в последния момент отказала, откъдето тръгнал скандалът между двете фамилии, прераснал в страшно меле.

Така накратко може да бъдат обобщени мотивите, с които присъдата на Стойчо Асенов беше намалена от 15 на 6 години затвор от Апелативния съд в Пловдив.

Стойчо бил на 16 години, когато се събрал да живее с 13-годишната Ана

през 2018 г. За това съжителство с малолетна е осъден на пробация. Ана му родила 2 момичета – Теодора и Ангелина. Имената им са татуирани от двете страни на врата на Стойчо. В края на 2022 г. тя го напуснала и се събрала с Иван Асенов от същото село. Момичетата останали при баща си, като за отглеждането им помагала и бабата по майчина линия - тя не одобрявала поведението на дъщеря си, която си намерила нов мъж и изоставила децата. Стойчо поддържал добри отношения с бившата си партньорка и я убеждавал да му прехвърли родителските права. Тя се съгласила и уреждането на документите трябвало да стане на 19 юни 2023 г. Жената обаче не се явила при наетия адвокат. Към 18 часа същия ден Стойчо отишъл с майка си в дома на Ана и я попитал ще подпише ли все пак. Тя не отговорила, но новият ѝ мъж Иван обявил, че ще направи каквото той каже, и ги изгонил. Избухнал скандал, Стойчо и майка му започнали да хвърлят камъни по къщата, бил подаден сигнал на телефон 112 и двете фамилии били предупредени от изпратените на място полицаи да спрат с пререканията. По-късно

Стойчо получил закани от роднини на Иван за саморазправа и взел със себе си нож

Потърсил за съдействие кварталния полицай, но не го намерил. В това време новият мъж на Ана организирал братовчедите си да търсят сметка от Стойчо, въоръжили се с метален прът, дървен кол и лопата и потеглили към къщата на другото семейство. Бащата на Иван - Георги Асенов, ги последвал с друга кола, като също взел със себе си кол.

Последвало нападение, в което особено активен бил братовчедът на Иван Рангел Славчев - той удрял роднините на Стойчо с металния прът със забит в него пирон, те отвърнали с юмруци, намесил се и Стойчо с ножа, на помощ му се притекъл съседът Костадин Динков и мелето станало кърваво. Славчев бил тежко ранен - Динков го ударил по главата, а Стойчо Асенов го пробол в корема. Братовчедите му веднага го откарали в болница и той оживял.

В това време пред дома на Стойчо пристигнал бащата на Иван - Георги Асенов и нападнал майка му с кола. Стойчо чул виковете ѝ, доближил се до Георги в гръб и започнал да му нанася удари с ножа.

Брат му се опитал да го озапти, но нападателят казал: “Оставете ме да го убия!”

Накрая успели да го издърпат, Георги останал да лежи на улицата и малко по-късно издъхнал.

В селото отново била изпратена полиция и Стойчо разказал на униформените, че е наръгал Георги. Посочил и ножа. Бил задържан и оттогава е в ареста.

Той беше обвинен за смъртта на намушкания и за опит за убийство на ранения Рангел. Подсъдим с него беше съседът му Костадин Динков - също за опит да умъртви Рангел. Пловдивският окръжен съд наказа Стойчо с 15 години затвор и даде условна присъда на Динков. Къщата в Болярци, пред която е станало мелето.

При обжалването апелативните магистрати оправдаха и двамата за опита за убийство. Приеха, че са действали при неизбежна отбрана. А присъдата на Стойчо за смъртта на Георги беше намалена на едва 6 години, макар да остана правната квалификация “с особена жестокост”.

“Деянието на подсъдимия Асенов е класически случай на убийство - нанесени са силни, последователни и насочвани все в жизненоважни органи удари, целящи и в крайна сметка постигнали (след минути) желания смъртен резултат. То е

извършено с особени ярост, свирепост и отмъстителност”,

пише в мотивите към второинстанционната присъда. Но все пак наказанието е намалено заради многото смекчаващи обстоятелства. Водещото сред тях е, че Стойчо и близките му са били жертви на нападението на членовете на другата фамилия.

“Те са предприели безогледно, всеобхватно и болезнено нападение над подсъдимия и ближните му, пренебрегвайки и обществения ред, включително полицейското предупреждение отпреди няколко часа да не се саморазправят с другия род.

Действията им довели до натрупани за кратко време и надграждани в динамика силно негативни преживявания у подсъдимия”, смятат магистратите и допълват, че пристигането на Георги след мелето “се е явило своеобразен връх в провокацията от страна на фамилия Асенови”. Според състава именно на това се дължи особената жестокост.

В полза на Стойчо е и упоритото му желание да получи правата над дъщерите си и да се грижи за тях.

"Особеностите на битието и поведението на Асенов в социума ведно с липсата на зависимости и много младата му възраст дават благоприятна прогноза за бързо и безпроблемно поправяне и превъзпитание към съобразяване с обществените отношения, гарантиращи чуждия живот и здраве. Още повече че след приключване на престоя му в затвора би получил и силна подкрепа от страна на разширеното си семейство и би успял да се включи в отглеждането на невръстните си деца, които понастоящем растат и без майка, защото тя живее с трети мъж и не ги иска”, обясняват магистратите решението си.

То не е окончателно и вече е обжалвано пред ВКС.

Междувременно вторият мъж на Ана и син на намушкания Георги – Иван, загина в катастрофа в края на януари 2024 година.