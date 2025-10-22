ОИК-Пазарджик подава сигнал до прокуратурата заради въведените погрешно преференции

Общинската избирателна комисия в Пазарджик одобри проект на сигнал до Окръжна прокуратура- Пазарджик по повод на въведените 114 преференции за кандидат от ПП"Възраждане". Това стана ясно от решение на комисията от днес. В него се казва :" Във връзка със случилото се в Изчислителния пункт при въвеждане на данните с резултатите от гласуването на 12 октомври 2025 година, за които в базата данни са въведени погрешни числа за преференциите на кандидата под №105 от кандидатската листа на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ, и в изпълнение на одобреното от ОИК Пазарджик становище до Централната избирателна комисия, председателят на ОИК Пазарджик представи в ОИК Пазарджик за обсъждане и одобрение проект на сигнал до Окръжна прокуратура Пазарджик. Проектът бе одобрен и ще бъде подписан от председателя и секретаря на Общинската избирателна комисия.

Става въпрос за въведени погрешни преференции от члена на ОИК Васил Стефанов от квотата на "Възраждане", които са записани в графата за кандидата, адвокат Христо Вълков, сдобил се със 114 преференции вместо реалните 93. Както заяви пред медиите, Стефанов се касае за техническа грешка от негова страна, тъй като бил преуморен от работата в ОИК.