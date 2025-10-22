Атанас Зафиров посрещна генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия

Вицепремиерът Атанас Зафиров, който е и председател на „БСП - Обединена левица", приветства на българска земя То Лам, Генерален секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия и водената от него делегация. Той бе посрещнат с държавни почести. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

То Лам и водената от него делегация са на официално посещение в България. В рамките на визитата се очаква да бъдат подписани редица споразумения за сътрудничество между България и Социалистическа република Виетнам. СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет