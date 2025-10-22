Министър-председателят Росен Желязков ще участва в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе в четвъртък, 23 октомври, в Брюксел. Лидерите на ЕС ще обсъдят подкрепата за Украйна, европейската отбрана, последните събития в Близкия изток и други теми от общоевропейския дневен ред. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

В стремежа си за постигането на справедлив и траен мир, лидерите ще коментират конкретни стъпки за засилване на подкрепата за Украйна и на натиска върху Русия. Част от тази дискусия е и финансовата подкрепа за украинската страна през следващите години, включително ще се разгледат възможностите за използването на замразените руски активи.

Последните събития в Близкия изток, включително резултатите от срещата на върха за мир в Шарм еш-Шейх, освобождаването на всички заложници и първоначалните фази на предложението на президента Тръмп за мир в Газа също ще бъдат във фокуса на срещата. Държавните и правителствени ръководители ще разгледат въпроса как ЕС може да подкрепи текущите усилия за справедлив и траен мир и възстановяването на Газа.

Ще се търсят и конкретни решения по проектите за развитие на отбранителните способности на държавите членки и за тяхното управление. В бързо променящия се геополитически контекст, ЕС предприе решителни действия за засилване на отбранителния капацитет и за увеличаване на разходите, включително чрез плана „ReArm Europe"/„Defence Readiness 2030" и инструмента SAFE.

На вниманието на лидерите на ЕС ще бъдат още темите за миграцията, конкурентоспособността и жилищното настаняване.