50 хил. лв. поиска асеновградчанин от комшия, опитал да го убие при пиянско меле

Фамилиите на Стефан Асенов и Ибрям Шекерджи били в добри отношения, но под влияние на алкохол се сбили сериозно

Граждански иск от 50 000 лв. за причинени неимуществени вреди заведе асеновградчанинът Стефан Асенов срещу обвинения в опит за убийството му негов съсед Ибрям Шекерджи. Въпреки възраженията на адвокат Желязко Почев съдебният състав прие, че съвместното разглеждане на иска няма да затрудни делото.

Защитникът на подсъдимия поиска съкратено съдебно следствие, като бъдат разпитани само част от свидетелите. Заседанието беше отложено за 8 декември, когато ще стане ясно и дали делото ще протече по този ред, тъй като днес Асенов не дойде в залата заради вирус и нямаше как да изкаже становището си.

50-годишният Ибрям Шекерджи живее в къща в Асеновград със сина си Дженгиз, а в съседната - Стефан Асенов и брат му Радко със семействата си. Фамилиите са комшии от години, живели в добри отношения.

На 11 август 2023 г. пред домовете им имало празненство. Ибрям пил, ставал да танцува и пак си сядал на стола. Повлиян от алкохола се доближил до масата на Асенови и си разменили реплики, след което се върнал. След малко Радко и Дженгиз танцували близо един до друг и се спречкали. Веднага се намесили участници от двете страни и започнало меле.

Ибрям извадил нож и намушкал Стефан в корема. Посегнал и втори път, но Радко успял да предпази брат си. Прибрал го вкъщи, взел брадва в ръце и останал на място. Заради боя бил повикан екип на полицията.