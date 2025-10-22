ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Лудогорец": Трябва да отговорим на а...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21559271 www.24chasa.bg

Запрянов и виетнамският му колега обсъдиха партньорството в областта на отбраната

1464
Атанас Запрянов и генерал Фан Ван Джианг СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и генерал Фан Ван Джианг, министър на отбраната на Социалистическа република Виетнам, проведоха среща днес, 22 октомври, в рамките на официална визита на най-високо ниво на делегация от виетнамската страна в България. Основните теми, обсъдени по време на двустранните разговори, бяха сътрудничеството във военната сфера и актуалното състояние на сигурността в регионите. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

„Ние високо ценим нашето традиционно приятелство, добра воля и взаимно уважение, дълбоко вкоренени в историята и укрепени през десетилетията", каза министър Запрянов и заяви, че Виетнам е важен партньор на България в динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия. Той изрази увереност, че обхвата на ползотворното ни партньорство ще продължи да се разширява и в бъдеще, като акцентира върху съвместната дейност в подготовката и обучението на кадри, обмяната на опит и възможностите за сътрудничество във военно-техническата област.

По време на разговорите бяха очертани конкретни инициативи в областите на военното образование и обучение и на военно-почивното дело. В рамките на срещата министър Запрянов и генерал Фан Ван Джианг подписаха Писмо за намерение за задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната.

Атанас Запрянов и генерал Фан Ван Джианг СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса