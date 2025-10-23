ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Следователи искат ексхумация на тялото на Мерилин ...

Жители на София сигнализират за опасно кръстовище без светофари за пешеходци

кадър: Нова тв

Жители на София сигнализират за опасно кръстовище в столицата. Преди няколко дни пешеходец загина, блъснат от автомобил, докато е преминавал на червен светофар на кръстовище на бул. „Тодор Каблешков". Според местните мястото редовно се превръща в скоростна отсечка.

„Имаме нужда от обезопасяване на района. Трябва да бъдат поставени светофари, островите между отсечките също са опасни. Ако имаше изкуствени неравности, вероятно нямаше да се стигне до поредната катастрофа с жертва преди дни", обясни в ефира на „Здравей, България" г-жа Георгиева.

От Столичната община заявиха за NOVA, че е въпрос на дни светофарите да бъдат пуснати.

кадър: Нова тв

