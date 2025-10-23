ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Следователи искат ексхумация на тялото на Мерилин ...

В Долна баня, Долни чифлик, Перущица и Стамболово днес има инфосбирки за еврото

Еврото запазва позиции спрямо долара в междубанковата търговия. Снимка: Pixabay

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Долна баня, Долни чифлик, Перущица и Стамболово.

Срещите ще започнат в 11,00 часа, като ще се проведат на следните места: в Долна баня и Долни чифлик - в местните общини, в Перущица в НЧ "Просвета", пл. "27 Априлий", а в Стамболово в съветническа зала в Общинска администрация.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси, пише БТА.

