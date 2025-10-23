ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Следователи искат ексхумация на тялото на Мерилин ...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Десетки жители на големи села до Пловдив са спасяват поединично, от днес са без маршрутки

Радко Паунов

Маршрутките днес не излязоха да пътуват по линиите 5 и 8.
  • Учители и ученици се добраха, ползвайки автобуси от и за Хисаря и Карлово, но връщането им е проблемно
  • Кметица призовава хората да ползват рейса за Трилистник

Всеки както може се спасява. Такава беше тази сутрин ситуацията в селата Труд, Строево, Скутаре, Рогош и Маноле, след като превозвачът Петко Ангелов спря маршрутките поради изтекъл договор.

Стотици потърпевши го ругаят и обвиняват в какво ли не, дори в деребейство и самозабрава. Но той е категоричен, че няма да допусне да се подиграват с шофьорите му и да обвиняват фирмата, че не късала билетчета.

"Тази сутрин успяхме да се доберем до работните си места в село Труд", разказаха пред "24 часа" учители. Те застанали пред блок "Гигант" в Пловдив и хванали автобуса за Хисаря, който минава в 6,25 часа и спира в Труд.

Отделно има и друг автобус в 6,40 часа, който пък пътува за Карлово. Той също е вариант. "Това е възможността за пътуване сутрин до Труд. В посока за Пловдив учениците са хванали хисарски рейс, както и влак. Но проблемът идва с прибирането им обратно, тогава автобусите за Труд са с много неудобни часове.

Без транспорт са и жителите на Скутаре, Рогош и Маноле, а това са големи населени места с хиляди жители. 

Кметицата на Скутаре Катя Тодорова призовава хората да ползват автобуса до село Трилистник, който минава и през Рогош, като е посочила разписание.

Кметът на община "Марица" Димитър Иванов излезе с пост снощи, в който заявява, че научил от "24 часа" за решението на превозвача Петко Ангелов. Кметът твърди, че опитите му да се свърже с него, били неуспешни. И посочва, че единственото решение може да се случи в петък при областния управител Христина Янчева, когато бъде подписан нов договор с Ангелов. Превозвачът обаче държи да получи извинение от протестиращите в Труд, които обиждали шофьорите му и твърдели, че не късали билетчета.

Мнозина жители на общината не приемат сериозно думите на кмета Димитър Иванов и открито го обвиняват в колаборация с Петко Ангелов.

