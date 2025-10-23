Родители се тревожат от пукнатини в софийско училище

Родители на ученици от 93-о училище в столичния район „Слатина" се тревожат от образували се големи пукнатини по стените, тавана и пода на учебното заведение, които се увеличават от март месец. Притесненията им са, че сградата може да е неустойчива, а причината за това - част от строителството на метрото, което минава под нея, съобщи Нова тв.

„Разбрах за пукнатините от уведомлението на директорката. Тя информира всички родители за това какво е предприела. Натъкнах се на паспорт на сградата, който е извършен с възложител Столична община от 2014 г. В него пише, че състоянието на сградата не удовлетворява изискванията по отношение на безопасна експлоатация, хигиена, здраве и живота на обитаващите", сподели в ефира майка на едно от децата.

„Назначена съм през 2016 г. и този документ не е достигал до мен. Още от 2017 г. беше започнало да се отцепва централното стълбище, което беше обезопасено. Беше направен ремонт на основите на сградата. За фугата нямам информация да е предприето нещо. Има назначена комисия, която проследява и измерва колко е станала широка пукнатината. На 17 октомври имаше екип на Столична община, които дойдоха на оглед. Те ни препоръчаха да блокираме на 3-ия етаж заради вибрациите, които се получават при преминаване. Ние сме го отцепели, достъп има през задното стълбище и учебният процес не е нарушен", обясни директорът на училището Евдокия Гергова.

По думите на кмета на район „Слатина" Георги Илиев постоянно се правят огледи на сградата. „До края на месеца трябва да излезе конструктивното изследване, за да видим какви мерки ще се вземат. Последният оглед е бил в петък със специалист. Те казаха че сградата не представлява непосредствена опасност, но отварянето на фугата е обезпокоително", поясни той.

От „Метрополитен" заявяват, че на всички сгради в района на строежа на метрото, са поставени геодезически маркери (репери) за следене на деформации. „Още преди започване на строителните работи, на всички сгради, попадащи в обхвата на трасето, включително на 93-о СУ, са поставени геодезически маркери (репери) за следене на деформацията. Наблюденията са постоянни и се извършват за целия период на строителство, като до настоящия момент никъде не са констатирани отклонения от първоначалните показания. Преди започване на изкопни дейности на метростанциите в участъка е изпълнена външна укрепваща конструкция, която да осигури стабилността на земния масив при изкопните работи", се казва в позицията.