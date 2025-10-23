Столичните таксита с нови цени, днес СОС ще ги определи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Столичният общински съвет ще гласува на днешното си заседание минимална и максимална цена на таксиметровите услуги в София за 2026 година.

Тя ще се определя от методика, която ще има предвид инфлацията, минималната работна заплата и цената на горивата, посочва председателят на комисията по Транспорт Иван Таков, съобщава БНР.

"След десет години настоявания най-сетне имаме методика, която определя тарифите по обективни показатели – инфлация, минимална работна заплата и цени на горивата. Това е основният резултат".

Новите минимални и максимални тарифи, заложени в предложението, са следните:

Дневна:

минимална – от 1,21 лв. на 1,43 лв.; - максимална – от 2,05 лв. на 2,43 лв.;

Нощна: