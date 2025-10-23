ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

51 пожара са потушени през последното денонощие, един човек е пострадал

Хора следят потушаването на пожар. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Общо 51 пожара са потушени в страната през последното денонощие, при пожар в апартамент в Костинброд е пострадал мъж с неустановена самоличност, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Пожарникарите са реагирали на 88 сигнала за произшествия. Информацията е към 6,00 часа тази сутрин. С преки материални щети са възникнали 21 пожара, без нанесени материални щети са 30 пожара, извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции. Лъжливите повиквания са четири, съобщава БТА.

