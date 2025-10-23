ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Следователи искат ексхумация на тялото на Мерилин ...

Фахри дни наред следял майка си, леля си и сестра си, преди да ги убие

5268
25-годишния Фахри Салим Кадър: Нова

Обвиняемият не е лекуван в психиатричен център

 25-годишния Фахри Салим от бургаското село Люляково дни наред е следял майка си, леля си и сестра си, които бяха убити. Това каза окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев пред Нова тв.

Срещу 25-годишния е повдигнато обвинение за предумишлено убийство.

Най-вероятният мотив за тежкото престъпление според държавното обвинение е отдалечаването на сочения за извършител от дома му.

„Лицето е било силно подтиснато от факта, че е било дистанцирано от дома си и не е могло да го посещава. Това на този етап ни води до заключението, че това е  и мотивът за извършване на деянието", допълни прокурорът.

На 11 август тази година е издадена ограничителна заповед за Фахри и баща му.

Бащата е нарушил ограничителната заповед през август и по случая е образувано досъдебно производство.

Все още издирват оръжията, с които е извършено престъплението – нож и ловна пушка.

„Обвиняемият не е регистриран и не е лекуван в Центъра за психично здраве. Но отчитайки обстоятелството, че баща му е лекуван с тежка диагноза – шизофрения, можем да отчетем известна фамилна обремененост. Меродавен отговор на въпроса за вменяемостта ще даде съдебно-психиатрична експертиза", посочва още прокурора. 

Случаят е изключително тежък, като обвинението е с множество квалифициращи признаци:

„Имаме убийство, извършено предумишлено; убийство, осъществено с пряка опасност за живота на мнозина; убийство, извършено в условията на домашно насилие. Всичко това усилва тежестта на наказанието", поясни окръжният прокурор.

Ако бъде признат за виновен 25-годишният мъж може да получи наказание лишаване от свобода за срок от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Тепърва предстои експертиза да докаже психическото му здраве, но окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев подчерта дебело, че наличието на психическо заболяване не изключва вменяемостта.

