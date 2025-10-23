ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Следователи искат ексхумация на тялото на Мерилин ...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21559947 www.24chasa.bg

Дете е в болница, след като части от зид на стара постройка се стовариха върху него

3692
Линейка Снимка: Снимка: Архив

Единадесетгодишно момче е пострадало при инцидент в село Гюльовца, община Несебър, след като върху него паднали части от тухлен зид. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Сигнал е подаден около 15:49 ч. вчера в Районно управление – Несебър. При извършената проверка е установено, че 42-годишен собственик на имот на улица "Апостол войвода" №12 е наел двама мъже за събаряне на стара стопанска постройка.

По време на дейностите тухли от зида се срутили и паднали върху 11-годишното дете. Момчето е получило фрактура на десния крак и е настанено за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от ОД на МВР, съобщи БТА.

Линейка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание