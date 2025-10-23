Дете е в болница, след като части от зид на стара постройка се стовариха върху него

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Единадесетгодишно момче е пострадало при инцидент в село Гюльовца, община Несебър, след като върху него паднали части от тухлен зид. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Сигнал е подаден около 15:49 ч. вчера в Районно управление – Несебър. При извършената проверка е установено, че 42-годишен собственик на имот на улица "Апостол войвода" №12 е наел двама мъже за събаряне на стара стопанска постройка.

По време на дейностите тухли от зида се срутили и паднали върху 11-годишното дете. Момчето е получило фрактура на десния крак и е настанено за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от ОД на МВР, съобщи БТА.