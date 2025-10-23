Депутатите ще решат днес дали Румен Радев ще продължи да назначава шефа на ДАНС

Депутатите ще разгледат отново промените в Закона за държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), след като миналата седмица президентът Румен Радев наложи вето. Поправките в закона предвиждат вече Народното събрание да решава кой да назначи начело на контраразузнаването.

По досегашния ред Министерският съвет предлага име на президента за съответната служба, а той решава да подпише ли указа за назначаването, или не. След като Радев отказа да подпише указ настоящият зам.-шеф на ДАНС Деньо Денев да стане титуляр, мнозинството внесе промени в закона. С тях парламентът вече ще излъчва шефовете на спецслужбите по предложение на правителството, с което елиминира президента от процедурата. Оставиха му единствено назначаването на шефа на НСО, въпреки че междувременно отнеха и правото на администрацията на държавния глава да използва колите на тази служба.

Когато върна закона, Радев припомни на депутатите защо преди 12 г. върнаха на президента правото да назначава шефа на ДАНС. В деня на обнародване на тогавашните поправки в закона, на 14 юни 2013 г., Народното събрание избра Делян Пеевски за председател и това предизвика протести. Няколко дни по-късно Народното събрание отмени това свое решение, а в началото на 2015 г. възстанови правомощието на президента да назначава или освобождава председателя на агенцията по предложение на правителството.

Предложението точката да влезе в дневния ред на парламента бе прието със 118 гласа "за". Вчера ветото на държавния глава бе отхвърлено от ресорната вътрешна комисия в НС. Малко преди старта на заседанието на комисията президентът наложи вето и върху промените в закона за държавната агенция "Разузнаване" и този за специалните разузнавателни средства. С тях бе отнето правомощието на президента да назначава шефовете на ДАР и ДАТО.