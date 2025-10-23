Обвиненият за катастрофата със загинал на пътя Златица-Челопеч шофирал пиян със 260 км/ч

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 22 октомври Окръжна прокуратура – София привлече като обвиняем 44-годишен мъж (М.К.) за тежко пътнотранспортно произшествие, при което на 18 октомври загина 23-годишният М.Д. на пътя между гр. Златица и с. Челопеч, Софийска област. Това съобщиха от прокуратурата.

Двата автомобила са пътували по отсечката село Челопеч – Златица, вероятно участвали в незаконна гонка и развили скорост до 260 км/ч.

Според прокуратурата обвиняемият е нарушил правилата за движение по пътищата при управление на лек автомобил, в резултат на което е предизвикал пътния инцидент.

Към момента са извършени множество следствени действия от служители на ОД МВР-София и РУ-Пирдоп: разпитани са свидетели, назначени са автотехническа, съдебномедицинска и химическа експертизи. Резултатите от съдебно-химическата показват, че обвиняемият е управлявал с алкохол в кръвта 1,02 ‰.

Инцидентът е станал около 00:50 ч. При катастрофата загиналият млад мъж е пътувал сам, а автомобилът му е излязъл извън пътя след удар, информира прокуратурата.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан до 72 часа, а предстои да бъде внесено искане за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража". Делото ще се гледа от Софийски районен съд.