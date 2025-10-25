Съвети, ако сте жертва на кибертормоз - за деца и родители

Кибертормозът отдавна не е просто онлайн шум, а реална заплаха, която променя живота на децата и младите хора

Първият сигнал често е малък - обидно съобщение, подигравка в коментар, странна реакция на публикация или таг на недобронамерена снимка. Когато обаче тези дребни сигнали се съберат, се завихря лавина, която може да срине самочувствието и да отключи истински психологически травми.

За родителите превенцията започва с контрол. Профилите на децата в социалните мрежи трябва да бъдат лични, с максимални настройки за поверителност. Това означава, че всеки, който иска да види публикациите, трябва да бъде одобрен предварително. Тагването също трябва да бъде ограничено — снимки и постове, в които детето може да бъде посочено, да се показват само след одобрение. Задължително е стените да са затворени за публикуване от други хора. Така се премахва възможността за разпространение на снимки и информация без знанието на детето. Профилът на детето пък трябва да е свързан с този на единия от родителите.

Превантивните мерки обаче далеч не са само настройки. Родителите трябва редовно да проверяват профилите на децата, но с диалог, а не с шпиониране. Задължително трябва да им обяснят какво налага ограниченията, каква е причината да не се дава възможност на всеки да коментира или да тагва. Това помага на децата да разберат реалната опасност, без да се чувстват контролирани.

Същевременно е важно да се водят разговори за интернет етикет, за личната сигурност и за последствията от всяка снимка, видео или коментар, които се публикуват онлайн.

Кибертормозът може да бъде много разнообразен. Това са не само обидни съобщения или подигравки, а и разпространение на интимни кадри, заплахи, насочени към репутацията на детето, изнудване с информация и дори създаване на фалшиви профили в социалните мрежи. В тези случаи реакцията трябва да бъде бърза и координирана. Ако детето е жертва на кибертормоз, първата стъпка е да се съберат доказателства: скрийншотове, линкове, чатове, коментари. Важно е тези материали да бъдат запазени, защото често след сигнал към платформата или полицията съдържанието се изтрива.

След това е сигналът към платформата, където се е случил тормозът. Почти всички социални мрежи имат формуляри за докладване на тормоз, заплахи и злоупотреби. Писмата до администраторите трябва да бъдат кратки, точни и професионални — с посочени линкове, описание на проблема и информация за жертвата. В повечето случаи платформите реагират бързо, ако се представят точни данни и доказателства за нарушението на правилата.

В България случаите на кибертормоз могат да се докладват и на компетентните органи — ГДБОП, полицията, както и чрез специализирани линии за безопасен интернет. Там служителите могат да окажат съдействие при събиране на информация, при контакт с хостинг доставчици и при предприемане на мерки срещу извършителите. Много често жертвите не сигнализират, защото се страхуват от нови нападки или от „обществено унижение“. Това е напълно разбираемо, но мълчанието дава предимство на извършителите.

Една от най-често пренебрегваните мерки е разговорът у дома. Децата трябва да знаят, че тормозът не е тяхна вина и че винаги могат да се обърнат за помощ. Родителите трябва да им покажат как да блокират и ограничават контактите си, как да променят настройки за поверителност и как да докладват проблемите на социалните платформи. Ако тормозът включва интимни снимки или видеа, могат да се използват услуги, които блокират повторното качване на съдържанието чрез дигитални отпечатъци или хашове. Такива инструменти гарантират, че кадрите няма да се появят повторно, дори да бъдат качвани от други потребители.

Родителите могат да проверяват кои приложения и услуги са свързани с профилите на децата и да ограничат достъпа до потенциално опасни сайтове и приложения. Често източникът на кибертормоза са групи и чатове, които децата не разбират напълно — затова е важно да се знае къде са присъствали и какви настройки имат. Одобрението за всяко ново приятелство или контакт също е ключово - така детето не попада в капан на фалшив профил или на изнудвачи.

Психологическата страна на проблема не бива да се подценява. Жертвите на кибертормоз често се затварят, изолират се и преживяват страх и срам. Консултацията с психолог или специалист по дигитална безопасност помага да се справят с емоциите и да изградят устойчивост срещу последващи атаки. Това е важна част от превенцията, защото колкото по-силна е психическата защита, толкова по-малка е зависимостта от реакцията на онлайн изнудвачи.

Когато се съчетаят технически мерки - лични профили, ограничено тагване, контрол над публикациите, одобрение на контактите - с правилната информация, подкрепа и навременно действие, рискът от кибертормоз се намалява значително. Но ако все пак се случи, важно е да се действа веднага, да се съберат доказателства, да се подадат сигнали към администраторите на платформите и към компетентните органи, и да се потърси психологическа и юридическа подкрепа.

Важно е кибертормозът да бъде хванат в началото. Той невинаги започва с агресия, често е тих и почти незабележим. Но ако се реагира своевременно и се вземат правилните мерки, лавината от обиди, заплахи и унижения може да бъде спряна още преди да е станала разрушителна.

