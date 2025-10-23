Ренета Камберова ще е общински съветник в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световната и олимпийската шампионка по художествена гимнастика Ренета Камберова влиза като общински съветник в градския парламент в Пазарджик, след като Общинската избирателна комисия заличи от кандидатската листа на коалиция ВМРО-БНД Хари Харалампиев. 87-годишният адвокат е подал заявление, че не желае да бъде общински съветник.

Преди адвокат Харалампиев да се откаже от поста на общински съветник, същото заявление подаде бившият кмет Тодор Попов, който също беше заличен от кандидатската листа на същата коалиция.

Така в Общинския съвет влиза световната и олимпийска шампионка по художествена гимнастика Ренета Камберова, която е председател на Сдружението „Пазарджик спортува".

Днес новите общински съветници ще положат клетва на тържествено заседание от 11 ч.