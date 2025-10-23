ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Следователи искат ексхумация на тялото на Мерилин ...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21560150 www.24chasa.bg

Ренета Камберова ще е общински съветник в Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

1532
Ренета Камберова

Световната и олимпийската шампионка по художествена гимнастика Ренета Камберова влиза като общински съветник в градския парламент в Пазарджик, след като Общинската избирателна комисия заличи от кандидатската листа на коалиция ВМРО-БНД Хари Харалампиев. 87-годишният адвокат е подал заявление, че не желае да бъде общински съветник. 

Преди адвокат Харалампиев да се откаже от поста на общински съветник, същото заявление подаде бившият кмет Тодор Попов, който също беше заличен от кандидатската листа на същата коалиция.

Така в Общинския съвет  влиза световната и олимпийска шампионка по художествена гимнастика Ренета Камберова, която е председател на Сдружението „Пазарджик спортува".

Днес новите общински съветници ще положат клетва на тържествено заседание от 11 ч.

Ренета Камберова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание