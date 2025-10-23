ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Окончателно: Отнеха правото на Румен Радев да назначава шеф на ДАНС

Елица Чупарова

Депутатите приеха повторно приетите промени в Закона за ДАНС, с които се отнема правото на президента да назначава шеф на службата. СНИМКА: Юлиан Савчев

Депутатите окончателно отнеха правото на президента Румен Радев да издава указ за назначаването на шеф на държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), след като държавният глава наложи вето върху приетите промени в закона миналия вторник.

Поправките в закона бяха приети повторно със 127 гласа "за" от ГЕРБ, ДПС-Ново начало, 16 от БСП, ИТН и независимите депутати. Против бяха 92-ма: от "Възраждане", МЕЧ, "Величие", АПС, 2-ма от БСП и 28 от ПП-ДБ. Именно от ПП-ДБ дойде и единственият глас "въздържал се".

Досега Министерският съвет предлагаше име на президента, а той решаваше да подпише ли. Мнозинството поиска вече парламентът да излъчва шефовете на ДАНС, на военното разузнаване (ДАР) и на подслушването (ДАТО) по предложение на МС, елиминирайки президента от процедурата. Оставиха му единствено назначаването на шефа на НСО, въпреки че междувременно отнеха и правото на администрацията на държавния глава да използва колите на тази служба.

В сряда следобед Радев наложи вето и на законите за другите две служби за сигурност. По-късно вътрешната комисия в парламента отхвърли ветото върху закона за ДАНС, което позволи на депутатите да вкарат точката извънредно в дневния си ред.

Промените бяха внесени веднага щом Радев обяви, че няма да подпише за Деньо Денев начело на агенцията, а кабинетът го обвини, че блокира с месеци всички назначения.

Дебатът в зала премина в обвинения от страна на "Възраждане" към управляващите, че искат да окупират службите за сигурност и да отнемат всички права на президента.

