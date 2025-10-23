Собственици в "Елените": Ако не започне почистване, епидемия заплашва курорта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Епидемия и инфекции заплашват "Елените", ако не започне спешно почистване на тинята, гниещите дървета и фекалните наслагвания.

Това притеснява собствениците на апартаменти, които се събраха в центъра на курорта, за да обсъдят съвместни действия. Близо 200 души подкрепиха протестна подписка срещу бездействието на фирмите, стопанисващи инфраструктурата. Собствениците на имоти заявиха, че спират да плащат такса "Поддръжка".

След отмяната на бедственото положение преди 10 дни тежката техника, доброволците, огнеборците, военнослужещите и всички екипи на общината са напуснали района. Сега там е останал само пропускателният пункт, чрез който полицейски служители не допускат в курорта външни лица.

Тежка миризма на отпадни води се усеща още от входа на "Елените". Основните пътни артерии са проходими, но все още има неразчистени улици.

Пламен Воденичаров от Пловдив е управител на фирма, която е сред крупните собственици на имоти и търговски обекти на "Елените".

"Всичко е тотална щета. Вилите ни са буквално до тухла. Много е зле положението. Ние, като едни от най-крупните, търпим най-крупни загуби".

Те настояват да им бъде предоставена поне химическа тоалетна.

"Ще пламне дизинтерия, ще пламнат епидемии. Не знам къде са проверяващите органи и служби?! "Негреско" вече мирише на метан. Там започна гниене. Може и да гръмне".

"Да се вземат някакви мерки за възстановяване на комплекса като цяло – да се пусне временно ток, за да започнем възстановителни работи. Това е абсолютно затлачване на нещата!"

"Тук има зверска сеч, незаконна. Вървят камиони, страшно нещо е!"

Хората смятат, че е най-спешно да бъде почистен централния път.

"С тежка техника, без техника няма да стане".

Няма ток и вода, не могат да се оттичат отпадните води, защото е разрушена цялата ВиК-а инфраструктура, а колекторът под хотел "Негреско" е задръстен, допълва Георги Костадинов, който има апартамент във вили "Романа" и обявява, че собствениците там няма да плащат повече такса "Поддръжка".

"До момента имаха добра събираемост, но сега, като няма представител на собственика на земята, хората да не са глупави. Те са много - под различни имена, фирми. Завъртяни работи, да не може човек да им хване края".

Проблемът е започнал от нерегламетринато сметище, посочва още той пред БНР.

Анастасия и Татяна Титови са майка и дъщеря. Те живеят на "Елените" от 18 години. Бесарабски българки са. Имали са 4 апартамента и 3 магазина. Сега обмислят да напуснат страната, но и това се оказва проблем, защото водата е отнесла личните им документи.

"Държавата да помогне и да изчисти тези боклуци".

Купих само имота, но не и собствеността върху земята, обяснява още Титова, но не може да посочи кой е реалният й собственик, на когото според закона се пада задължението да почисти терена.

"Това е ужасно! Поне да няма мухъл и бактерии. Искаме да сме здрави".

Банкова сметка за събиране на средства за почистване на наводнените сгради ще бъде открита от Сдружението на съсобствениците на "Елените".

Протестната подписка пък ще бъде изпратена до община Несебър и до различни ведомства, включително до премиера Росен Желязков.