ДБ иска рафинерията в Бургас да отиде при западен изпълнител, за да не зависи от "кефа на Путин"

От ДБ искат рафинерията за нефт в Бургас да бъде поета от чужд, западен изпълнител, за да "не зависим от кефа на Путин".

Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

"Парламентът трябва да се отнесе сериозно и рафинерията да се окаже при чужд изпълнител, по възможност западен, за да не зависим от кефа на Путин и това, което прави срещу Украйна. Рафинерията е много ключова и поставяне на санкции е с потенциал за криза на пазара за горива", заяви Мирчев.

Той обясни, че "Лукойл" е част от стратегическата инфраструктура на страната.

"Опасно е ако рязко попадне под санкции, сигналът, който дойде снощи от САЩ е много сериозен. Трябва да знаем какво трябва да се предприеме, за да няма и криза на пазара на горива. Колкото по-бързо се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото това е част от руското влияние", категоричен бе депутатът.

И заяви, че от групата му ще настояват за бързо изслушване в ресорната комисията на министъра на енергетиката Жечо Станков, за да се намери решение на казуса.

От ДБ коментираха и предстоящото решение дали да бъде отхвърлено ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за ДАНС, с които бяха отнети правомощията на държавния глава да назначава шефа на службата.

"Не подкрепяме тази промяна, тя е изцяло в интерес Пеевски да си инсталира някой негов председател. И в момента западните служби са ограничили споделянето на информация с нашите служби, това е срам за нашата държава", заяви другият съпредседател на "Да, БГ" Божидар Божанов.

Относно потенциалната ротация на председателския стол в НС, те обясниха, че няма да участвам в процеса и няма да предлагат свои кандидати.

"Това е въпрос на мнозинството, ние не участваме в него. Няма как да имаме председател и той да бъде избран. ГЕРБ, ИТН, БСП и ДПС-Ново начало ще си изберат председател, дали ще се ротира, на колко време ще се ротира, дали ще ходи на фестивал на сливата и т.н.", каза Божанов.

"Първо има фестивал на киселото зеле скоро, така че не трябва да се притеснявате", допълни Мирчев.