ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Следователи искат ексхумация на тялото на Мерилин ...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21560438 www.24chasa.bg

Превозвач: И утре няма да пусна маршрутки до пловдивските села

Радко Паунов

[email protected]

912
Петко Ангелов

За някакви 5000 лева на месец да ме плюят постоянно, няма да стане, отсече превозвачът

Кметът на община "Марица" Димитър Иванов моли превозвача Петко Ангелов да пусне маршрутките до селата Труд, Строево, Скутаре, Рогош и Маноле. Той се е свързал с него и настоява за разговори. Транспортният бос е категоричен, че и утре, петък, няма да разреши на шофьорите да тръгнат по двете линии 5 и 8.

Иванов иска с Ангелов да отидат при заместник–кмета по транспорт на Пловдив Александър Държиков и да търсят решение.

"Искам да видя в очите Галина Тошева, председател на сдружението "Бъдеще за Труд", която сипе най–много обвинения към нас, да я питам тя как ще реши проблема. Лесно е да вадиш политически дивиденти на мой гръб, но я да видим тя какво ще направи", попита Ангелов. Той е категоричен, че зад протеста на "Бъдеще за Труд" прозират политически нюанси.

"Утре има среща при областния управител Христина Янчева. Ще поканя Тошева и сподвижниците й да дойдат в гаража да видят микробусите, за които говорят, че били счупени. Всички са минали прегледи и имат документи. Ще извикам и шофьорите да кажат псуват ли пътниците, както твърди госпожата", обясни превозвачът.

По думите му на насрочената среща при Държиков щели да се опитат да накарат Ангелов днес да поднови обслужването на селата с маршрутки. Но той е категоричен, че няма да го направи. "За някакви 5000 лева на месец да ме плюят постоянно, няма да стане", отсече той.

Петко Ангелов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание