Превозвач: И утре няма да пусна маршрутки до пловдивските села

За някакви 5000 лева на месец да ме плюят постоянно, няма да стане, отсече превозвачът

Кметът на община "Марица" Димитър Иванов моли превозвача Петко Ангелов да пусне маршрутките до селата Труд, Строево, Скутаре, Рогош и Маноле. Той се е свързал с него и настоява за разговори. Транспортният бос е категоричен, че и утре, петък, няма да разреши на шофьорите да тръгнат по двете линии 5 и 8.

Иванов иска с Ангелов да отидат при заместник–кмета по транспорт на Пловдив Александър Държиков и да търсят решение.

"Искам да видя в очите Галина Тошева, председател на сдружението "Бъдеще за Труд", която сипе най–много обвинения към нас, да я питам тя как ще реши проблема. Лесно е да вадиш политически дивиденти на мой гръб, но я да видим тя какво ще направи", попита Ангелов. Той е категоричен, че зад протеста на "Бъдеще за Труд" прозират политически нюанси.

"Утре има среща при областния управител Христина Янчева. Ще поканя Тошева и сподвижниците й да дойдат в гаража да видят микробусите, за които говорят, че били счупени. Всички са минали прегледи и имат документи. Ще извикам и шофьорите да кажат псуват ли пътниците, както твърди госпожата", обясни превозвачът.

По думите му на насрочената среща при Държиков щели да се опитат да накарат Ангелов днес да поднови обслужването на селата с маршрутки. Но той е категоричен, че няма да го направи. "За някакви 5000 лева на месец да ме плюят постоянно, няма да стане", отсече той.