Задържаха 36-годишен мъж измамил жена, че ще й помогне за кредит

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 36-годишен мъж, измамил жена, като я заблудил, че ще й помогне да получи банков кредит. За това престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода" до 8 години. Това съобщиха от прокуратурата.

Според събраните доказателства за времето от 24 до 27 февруари 2025 г. на територията на област Плевен и град София обвиняемият Х.Д. въвел в заблуждение В.А., че може да й съдейства за отпускане на кредит в размер на 15 000 лева.

За „услугата" жената трябвало да му заплати 2 772 лева, които той получил, без реално да предприеме каквито и да било действия по осигуряване на кредита.

По случая е образувано досъдебно производство.

Обвиняемият е осъждан, но вече е реабилитиран. С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа. Очаква се прокуратурата да внесе искане в Софийския районен съд за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".