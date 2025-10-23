Хванаха двама младежи с дрога в двора на училище

Двама младежи с наркотици са задържани в двора на учебно заведение в Кюстендил. Криминалисти са установили двама 20-годишни в двора на учебно заведение, които носели по 2 опаковки от синтетичния наркотик MDMA. Задържани са и е образувано досъдебно производство.

Арестуван е и 19-годишен младеж, за когото криминалистите получили информация, че държи в себе си наркотично вещество. Той е доведен в сградата на ОДМВР, а при претърсването у дрехите му е открита опаковка канабис. В кв. "Изток" пък е задържан 42-годишен мъж с 2 сгъвки MDMA. За случаите е уведомена прокуратурата.