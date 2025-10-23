ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Москва: Новите американски санкции са излишни, иму...

17-годишен шофьор без книжка се преобърна в нива

Полиция Кадър: МВР

17-годишен без книжка е катастрофирал с лек автомобил в Добричко, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Добрич, съобщава БТА.

Пътнотранспортното произшествие е станало по пътя за село Бежаново, посока село Спасово, област Добрич, в 2,25 часа през нощта. Лек автомобил "Фолксваген" е бил управляван от неправоспособен 17-годишен мъж, който губи контрол и се преобръща в крайпътна нива. В резултат на инцидента мъжът е настанен в добричката болница с травма на бял дроб.

При инцидента е пострадал още един мъж на 20 години, който се е возил в автомобила. Той е с фрактура на долен крайник. По случая е образувано досъдебно производство.

В началото на месец октомври неправоспособен 22-годишен водач на мотоциклет катастрофира в Добрич.

