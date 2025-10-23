Евакуираха мол в София (Обновена)

Евакуираха мол в София. Става въпрос за мол Парк център, който се намира срещу хотел "Хемус". Молът е бил отворен в 10.00 ч., а евакуацията е започнала в 10.04 ч. От Нова тв съобщиха, че става въпрос за учение.
НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Евакуираха мол в София. Става въпрос за мол Парк център, който се намира срещу хотел "Хемус". Молът е бил отворен в 10.00 ч., а евакуацията е започнала в 10.04 ч. От Нова тв съобщиха, че става въпрос за учение.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!