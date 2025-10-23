ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Москва: Новите американски санкции са излишни, иму...

Евакуираха мол в София (Обновена)

Полиция

Евакуираха мол в София. Става въпрос за мол Парк център, който се намира срещу хотел "Хемус". Молът е бил отворен в 10.00 ч., а евакуацията е започнала в 10.04 ч. От Нова тв съобщиха,  че става въпрос за учение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

