Готови са два от блоковете в Свищов, санирани с 1.5 млн. лв. европейски пари

Успешно приключиха дейностите по два от договорите, сключени за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в Свищов. Със средства на обща стойност 1 536 497 лв., предоставени от Механизма за възстановяване и устойчивост, се извърши обновяване на многофамилните жилищни сгради в гр. Свищов на ул. Стоян Ников №8 и на ул. Младост №2, съобщиха от общината.

С парите е извършена подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покриви и подове, подмяна на осветителните тела в общите части на сградата с нови, енергоспестяващи и управлявани от сензори за движение и светлина. Изпълнени са и съпътстващи ремонти, включително и създаване на достъпна архитектурна среда от уличната мрежа до всички входове.

С реализираните енергоспестяващи мерки сградите придобиват енергиен клас „В" на енергопотребление.

Проектът се финансира от Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, който е основополагащ за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на целите на Зелената сделка, посочват от местната управа.