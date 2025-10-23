ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Готови са два от блоковете в Свищов, санирани с 1.5 млн. лв. европейски пари

Дима Максимова

Блокът на ул. "Младост" е с подобрен външен вид Снимка: Община Свищов

Успешно приключиха дейностите по два от договорите, сключени за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в Свищов. Със средства на обща стойност 1 536 497 лв., предоставени от Механизма за възстановяване и устойчивост, се извърши обновяване на многофамилните жилищни сгради в гр. Свищов на ул. Стоян Ников №8 и на ул. Младост №2, съобщиха от общината. 
  С парите е извършена подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покриви и подове, подмяна на осветителните тела в общите части на сградата с нови, енергоспестяващи и управлявани от сензори за движение и светлина. Изпълнени са и съпътстващи ремонти, включително и създаване на достъпна архитектурна среда от уличната мрежа до всички входове.

С реализираните енергоспестяващи мерки сградите придобиват енергиен клас „В" на енергопотребление.
Проектът се финансира от Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, който е основополагащ за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на целите на Зелената сделка, посочват от местната управа.

