12-класничка напръска с лют спрей съученичка и учителка в Бургас, евакуираха цялата гимназия

Двете пострадали са отведени в болница

Ученици и учители от СУ "Иван Вазов" в Бургас са евакуирани тази сутрин от сградата, след като 12-класничка напръскала с лют спрей своя съученичка. Сред пострадалите е и учителка, съобщиха от полицията.

По данни на Областната дирекция на МВР около 08,45 ч. днес в Първо Районно управление е получено съобщение за инцидент в училище "Иван Вазов", при който след спречкване между две съученички от 12-ти клас пред тоалетните на третия етаж, едната извадила спрей, за да напръска опонентката си.

В този момент, за да потуши конфликта, на място дошла дежурната по етаж учителка, която е и класна ръководителка на момичетата. Тя, заедно с близко стояща ученичка, която не била участничка в скарването, са засегнати от лютивия спрей и са откарани за преглед в УМБАЛ Бургас.

Своевременно директорът на учебното заведение разпоредил евакуация на учениците, прозорците на сградата са отворени и е проветрено. Учебните занятия продължили с нормален ритъм след едночасово прекъсване.

За инцидента е информирана майката на 18 годишната ученичка, осъществила пръскането със спрея, която дошла в учебното заведение. С нея и ученичката в момента беседа провежда училищния психолог, каза говорителят на полицията Цветелина Рандева.

Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление - Бургас.