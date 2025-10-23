ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Спаси София" иска оставката на зам.-кмета по строителството на София

Даринка Илиева

Общинските съветници от "Спаси София" дават брифинг преди началото на днешната сесия на СОС. СНИМКА: СОС

"Спаси София" поиска оставката на зам.-кмета по общественото строителство на София Никола Лютов. Причината е, че той саботирал реализацията на готови проекти, предложени от партията. Става дума за строителство на паркинги и пътни ремонти.

"Настояваме за незабавната оставка на зам.-кмета Никола Лютов, който не се справя със задълженията си. Изпълнението на капиталовата програма е под 50%. Няма нито един друг зам.-кмет, с който да нямаме диалог", обясни лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.

Като примери за готови проекти, които се саботират, от партията посочиха ремонтите на бул. "Ботевградско шосе" и на ул 104 в "Обеля". Затова от "Спаси София" обявиха, че няма да подкрепят предложената от администрацията актуализация на бюджета.

Те няма да подкрепят и предложението за увеличаване на цените на такситата от Нова година. Причината е, че освен минимални цени има и максимални и компаниите могат сами да увеличат тарифите си, вместо да возят на минималните. 

